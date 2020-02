Ubisoft – Back dans les bacs en 2020, 5 nouveaux jeux en préparation

Des sorties qui feront le pont entre les générations.

L’année 2019 aura été, d’une certaine manière, mémorable pour Ubisoft. En effet, après le crash de Breakpoint, la compagnie a tout simplement décidé de tout reporter sine die, ouvrant sans le savoir le bal de ce qui sera le motif de cette année : les reports. Mais la patience des joueurs aura payé, et cette courte retraite d’Ubisoft semble lui avoir profité, puisque ce dernier est sur le point de revenir plus en forme que jamais avec un calendrier chargé de cinq sorties majeures.

Watch Dogs Legion, God & Monsters, Rainbow Six Quarantine ainsi que deux titres encore non révélés sortiront d’ici la fin de l’année fiscale (soit le 31 mars 2021). Et même avant pour trois d’entre eux, qui sont prévu pour sortir avant la fin de l’année tout court (soit le 31 décembre 2020, mais ça, vous le saviez…). On aurait aimé pourvoir croire que les deux titres mystérieux cachent un retour de la licence Splinter Cell (d’autant Maxime Bélland, directeur créatif de la licence, a récemment fait son retour chez Ubi), mais il n’en n’est rien. Jason Shreier a d’ores et déjà levé le voile sur les deux jeux :

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Il s’agit donc de Far Cry et Assassin’s Creed. Ubisoft reprenant ainsi la routine qui est la sienne depuis plusieurs années. Et on reste sans nouvelle de Skull & Bones, le jeu de pirate qui devait sortir… à l’automne 2018 ! On ne sait pas dans quel ordre sortiront ces titres, et lesquels d’entre eux sont prévus pour cette fin 2020. On sait par contre qu’ils devraient être disponible à la fois sur les machines actuelles et sur les prochaines générations de consoles. Pour Xbox, c’est la promesse du constructeur, mais sur les PlayStation 4 et 5, reste à voir s’il s’agira de rétrocompatibilité ou de deux galettes différentes.

Et puisque nous parlons d’Ubisoft, profitons de l’occasion pour signaler une initiative intéressante de la compagnie qui met en ligne une revue consacrée au jeu vidéo, gratuite, et mise en page (avec talent) spécifiquement pour les écrans des téléphones mobiles (même si elle reste accessible sur PC). La revue en question s’appelle Stories, et parle de l’écriture et de la création dans le jeu vidéo au sens large, sans se limiter à ses propres créations. La revue en question est accessible à cette adresse. Belle idée !