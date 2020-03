L’E3 2020 n’aura pas attendu longtemps pour confirmer son annulation

Bon, le coronavirus n’épargne vraiment aucune industrie sur son passage, et c’est à présent l’E3 2020, le plus grand salon du jeu vidéo au monde qui en fait les frais, à notre grand désarroi. Eh oui, on peut maintenant oublier toute l’excitation que l’on s’attendait à avoir, comme chaque année, à la découverte des différentes conférences. Adios les nuits blanches, balayés les mug de café jusqu’à plus soif, et bye bye les cernes au bureau le lendemain matin.

C’est donc l’Entertainment Software Association des États-Unis qui a pris la décision, suite au danger généré par le fameux coronavirus, d’annuler purement et simplement notre bon vieil E3 pour cette année 2020. Les conséquences pour les joueurs sont plutôt simples à comprendre, les conférences n’auront pas lieu comme chaque année. Pour certains, pas de souci, ils ne comptaient pas y prendre la parole, mais pour Warner Bros. qui comptaient y tenir leur toute première conférence, c’est tout de suite pas la même limonade.

C’est d’ailleurs par l’intermédiaire de Jason Schreier de chez Kotaku que l’on apprend la nouvelle, via un tweet qui n’a certainement pas manqué d’attrister les joueurs dans l’attente notamment du prochain jeu de chez Rocksteady :

More news from me: Warner Bros. Games was planning to do an E3 press conference this year for the first time, to talk about Batman, Harry Potter, and Rocksteady’s game among others. Remains to be seen what they’ll do now https://t.co/OIry5zgB6p

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 11, 2020