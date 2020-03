Pokémon GO bouleverse ses habitudes pour s’adapter au coronavirus

Pokémon GO prend le pli et s’adapte pour que les joueurs poursuivent leurs parties malgré le virus.

Décidément, de bien tristes informations en ce moment… Alors que nous savons depuis hier que la vie va ralentir drastiquement dans le but de limiter la propagation du virus entre nos frontières (la fermeture des écoles, la suspension de divers événements sportifs…), beaucoup vont se retrouver avec un surplus de temps libre (ou pas) d’ici peu de temps… L’occasion de reprendre Pokémon GO ?

Ouais, enfin, ça serait pas non plus l’idée la plus brillante que vous n’ayez jamais eue après tout, le soft impose que vous rencontriez du monde pour venir à bout de boss dans les Raids ou pour faire des échange… Ben pas pour le moment !

Effectivement, alors que nous apprenons que la Journée de la Communauté n’aura pas lieu (histoire d’empêcher que vous ayez à croiser le chemin de malades ou pire, que vous ne donniez vos symptômes à des personnes plus faibles que vous), l’application de Niantic a pris la décision de proposer pour un temps indéterminé divers bonus pour simplifier la vie du joueur qui préfère jouer seul. Dès aujourd’hui, vous pourrez profiter dans Pokémon GO de divers avantages qui ne nécessitent aucun ami pour être appréciés. La fréquence d’apparition des monstres a été augmentée et la distance pour faire éclore vos œufs, divisée par 2. De quoi vous permettre de vous cantonner à votre voisinage.

Si vous vous lancez, histoire de ne pas rentrer bredouille, l’application propose aussi un lot de 30 Encens à acheter pour la somme modique d’une Poképièce. Ajoutons que la durée d’utilisation d’un Encens sera d’ailleurs d’une heure au lieu des 30 minutes habituelles. Avec ça, vous pourriez même jouer depuis votre salon. Cependant, si vous êtes du genre à gâter vos amis avec des cadeaux, vous rendre à un Pokéstop vous permettra plus facilement de faire le plein de cadeaux à offrir, histoire de montrer à vos amis que vous pensez à eux même en temps de crise.

C’est tout ce qu’il y avait à signaler. Notons que, pour le moment, Pokémon GO n’a annulé que la Journée de la Communauté qui devrait avoir lieu une fois que la situation sanitaire se sera améliorée, nous vous tiendrons informé si d’autres événements finissent par être repoussés. Enfin, si vous sortez, n’embrassez pas avec la langue et ne léchez ni les urinoirs ni les barres dans les transports en commun !