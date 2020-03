Pokémon GO – Une Journée de la Communauté magique en mars

Pokémon GO annonce les différents bonus dont profiteront les joueurs lors de la Journée de la Communauté d’Abra.

Ça va faire un petit moment maintenant que la date et le Pokémon concerné par la prochaine Journée de la Communauté sont connus. Cependant, si comme souvent Niantic a publié ces données, ils se sont bien gardés de nous dévoiler le reste du programme de ce rendez-vous mensuel. Alors, Pokémon GO a-t-il prévu de nous faire passer un moment magique le 15 mars ou allons-nous pouvoir observer des rafales (psy) de commentaires haineux ? C’est ce qu’on dévoile ci-dessous.

Comme chaque mois donc, l’événement qui prendra cours entre 11h et 14h dans notre hémisphère offrira à ses joueurs un certain nombre de bonus temporaires. Si l’attaque qu’Abra apprendra en se changeant en Alakazam lors de cette journée est encore gardée sous silence (même si nous ne serions pas surpris de découvrir Choc Psy), comme d’habitude on retrouvera la sempiternelle augmentation de durée d’effet des Leurres qui passeront de 30 minutes à 3 heures (sur la durée de l’événement aussi bien sur les Leurres standards que les variantes). La carotte pour vous faire marcher ce mois-ci est une augmentation de l’expérience obtenue à la capture qui sera multipliée par 3. De quoi réduire l’écart qu’il y a entre vous et les joueurs niveau 40 (enfin, s’il y en a encore un depuis le temps).

Enfin, le mois de mars proposera de l’inédit pour sa Journée de la Communauté ! Effectivement, Pokémon GO introduit une énième addition payante pour ses joueurs (on est gâté, hein ?). Une série d’Enquêtes Spéciales fera son entrée lors de cet événement. Pour l’achat d’un ticket (qui ne coûtera qu’1€), vous pourrez vous frotter à une poignée de quêtes vous offrant de remporter 13000 Poussières d’Étoile, un Poffin pour votre copain Pokémon, un Radar Rocket et d’autres bricoles. Une pensée sympa qu’on aurait préféré gratuite mais bon, il faut ce qu’il faut pour se hisser aux sommets des charts des applications les plus lucratives, hein Niantic ?

Bref, vous retrouverez tout ça, ou une partie de ces éléments selon votre envie d’investir votre argent (ou vos Pièces d’or), lors de la journée de la Communauté qui se tiendra le 15 mars de 11h à 14h. On l’a pas rappelé mais évidemment, Abra chromatique sera bien entendu de la partie, ça va de soi !