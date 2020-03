Pokémon GO prépare un mois de mars survitaminé

Peur de vous ennuyer en mars ? Si vous êtes amateur de Pokémon GO, ça ne devrait pas arriver !

Le mois de mars débute tout juste, cachant dans son sillage les promesses de journées plus douces et le départ des différents rhumes et grippes au profit des allergies au pollen et du retour des bestioles (saloperie de moustiques !). Forcément, dans cette farandole de bonnes et moins bonnes nouvelles, Pokémon GO lui aussi prépare l’arrivée des événements de ce mois mais, contrairement à d’habitude, Niantic ne traîne pas et annonce ne grande pompe ce qui nous attend pour les prochaines semaines dans son application de chasse au bestioles mignonnes en réalité augmentée.

Et il faut le dire, ce mois-ci sera chargé ! Tout d’abord, comme chaque mois, les Pokémon en tête des Raids et ceux obtenus en récompenses des Phases d’Études changent. Pour la première catégorie, une fois Mewtwo en armure reparti (le 2 mars), Fulguris prendra la relève. Prévoyez des Pokémon de type Glace et Roche pour briser les défenses de ce monstre Vol/Électrik. Remarquez, vous pouvez aussi simplement prévoir d’entraîner un Pokémon résistant à ses attaques pour l’opposer et compter sur la force de vos alliés pour le battre. À ce moment là, vous pourriez faire usage de Grindur (et de ses évolutions), ce dernier remplacera Chovsourir et sera donc offert en récompense de l’accomplissement d’une Phase d’Étude. Vous avez pris goût à la capture de Pokémon Obscur et démontez Giovanni avec aises à présent ? Si vous continuez à brandir les armes face au boss de la Team Rocket GO ce mois-ci, il vous accueillera avec un Entei.

Parlant de la Team Rocket GO, ils sont au cœur du premier événement que nous allons aborder. En effet, du vendredi 6 mars au lundi 9 mars, le groupe de malfrats tente à nouveau une attaque massive. Par conséquent, nos rues seront à nouveau remplies de monstres peu fréquentables (type Poison et Ténèbres). Si ça ne semble pas être grand chose, ça marquera également le retour d’Absol dans notre voisinage et l’ajout d’un Pokémon chromatique à la liste : Rapion, le monstre Scorpion, qui se teintera de rouge pour plus de panache ! Notons qu’au sein de cette invasion, le groupe prépare un attaque plus soutenue samedi 7 mars de 14h à 17h durant laquelle les sbires et Chefs occuperont de nombreux PokéStop. Et enfin, peut-être le meilleur point d’ailleurs, le thème classique de la Team Rocket sera joué en jeu. Les nostalgeeks pourront donc remettre la musique et fracturer de la Team Rocket comme un gamin de 10 ans à Kanto !

Boum ! Un autre ! On saute 2 semaines plus loin et c’est le week-end du 20 au 23 mars ! Un événement spécial secret devrait prendre lieu ce week-end. Si peu de détails ont filtré pour le moment, il est connu que sur la durée de ce week-end, les Pokémon de type Normal, Eau, Électrik, Glace et Feu seront plus nombreux dans nos rues. De plus, les Raids devrait faire la part belle aux Pokémon de type Acier et Insecte. Vous suivez ? Il semblerait bien que Genesect, le Pokémon Paléozoïque, fasse sont entrée en jeu. Attention cependant ! Il semblerait que comme pour Regigigas, il s’agisse d’un événement payant. Effectivement, il semblerait qu’il faille payer un Pass spécial pour se voir accorder le droit de l’affronter…

Enfin, dernier week-end du mois de mars, du 27 au 30, un événement mettant en avant les types Psy aura lieu. La Phantasmagoria offrira donc aux bestioles jouissant des forces occultes et de pouvoir psycho-kinétiques, les spotlights ! Et ils seront partout : dans vos marches, dans vos œufs, dans des Études de Terrains spéciales… Partout on vous dit ! De plus, 2 nouveaux monstres feront leurs entrées dans les œufs 5km : Nucléos et Scrutella et même un shiny : Balbuto ! Franchement, ça en fait du monde, non ?

Il ne nous reste plus qu’à signaler que la date et le monstre mis à l’honneur de la prochaine Journée de la Communauté a été désigné et qu’il s’agit d’Abra (oui, encore un Psy), que vous allez pouvoir chasser de 11h à 14h le samedi 12 mars. Les week-end légendaires feront aussi leurs retours avec Darkrai, du 6 au 9 mars; Giratina du 13 au 16 mars; Cobaltium du 20 au 23 mars (avec l’attaque Lame Sainte) et Lugia du 27 au 30 mars (avec Aéroblast). Ces légendaires pourront être trouvés avec leurs coloris alternatifs.

Fini ! Il ne nous reste qu’à vous souhaiter un bon mois de mars dans Pokémon GO !