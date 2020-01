Pokémon GO ouvre sa ligue – Place aux combats classés !

La ligue Pokémon fait son entrée dans Pokémon GO. Et le Conseil des 4, c’est des joueurs.

Manque d’options compétitives dans Pokémon GO. C’est désormais plus le cas ! Dès cette semaine, l’application de Niantic proposera aux joueurs d’en découdre avec sa version de la Ligue Pokémon. Si vous avez bien mis votre app à jour, vous avez du constater l’apparition d’un autre bouton dans les menus sobrement accompagné de la mention “Combat”. Ce bouton, c’est la porte d’entrée de l’option compétitive que le titre offre à présent à ses joueurs. Elle ouvre sur un mode qui devrait au final parler de lui-même réunissant ensemble les combats en ligne, en local et ceux d’entraînement (contre les différents chefs de groupe).

Pour participer à la ligue, il vous faudra parcourir au moins 5 kilomètres dans une journée. Le faire vous permettra de participer à 5 combats au sein d’une ligue (parmis les niveaux de difficultés choisis pour la saison à laquelle vous participez), opération pouvant être effectuée 3 fois par jour pour un total de 15 match à qui aura bien fait suer ses chaussures pendant la journée. Chacun de vos matchs prendont donc cours au sein d’une saison dont les règles sont définies par la Ligue choisie au préalable par Niantic. Par exemple, les joueurs prenant part à des batailles dès aujourd’hui se battent sous la bannière Ligue Super, imposant des bestioles ayant au maximum 1500PC. Bien entendu, qui dit “Ligue” dit “récompenses” et il y aura aussi des prix à remporter dans ce mode. Effectivement, à mesure que vous remporterez des victoires, vous pourrez gagner de la Poussières d’Étoile, des CT, des Super Bonbons ou des Pokémon exclusifs tel que le Pikachu Catcheur (celui que vous avez peut-etre rencontré dans Pokken Tournament ou les remakes de Pokemon Rubis et Saphir sur 3DS).

En ce qui concerne les dates, voici celles qu’il vous faut noter dans votre calendrier. La saison qui vient de démarrer durera jusqu’au 10 février et répond donc aux règles de la Ligue Super. N’oubliez pas qu’y participer vous permettra de mettre la main sur Pikachu Catcheur alors n’hésitez pas à tenter votre chance. Ensuite viendra, lorsque la prochaine saison démarrera, le 10 février à 22h, les joueurs se plieront aux règles de la Ligue Hyper. Elle durera jusqu’au 24 fevrier puis laissera sa place à une saison sous les auspices de la Ligue Master. Enfin, la Ligue Super fera son retour pour la saison qui succédera a celle-ci, du 9 au 23 mars. Voila, les combats classés, c’est dès aujourd’hui dans Pokémon GO. Vous n’y avez pas encore accès, rassurez-vous ! Tout le monde devrait y avoir accès d’ici peu de temps enfin, à condition d’avoir au moins atteint le niveau 10.