Pokémon GO – Votez pour la Journée de la Communauté

Pokémon GO nous invite à voter pour élire le prochain représentant de la prochaine Journée de la Communauté.

Citoyens ! Aux urnes ! Comme chaque mois, Pokémon GO sera l’hôte de sa Journée de la Communauté, journée spéciale durant laquelle 3 heures sont consacrées à un Pokémon et qui, en plus de nous offrir moult bonus (expérience, Poussières d’Étoile, …), nous permet de croiser le dit-Pokémon sous sa forme chromatique. Seulement, ce mois de février nous proposera une version légèrement renouvelée de cet événement puisque pour la première fois, vous allez choisir qui sera le Pokémon que vous chasserez le 22 février de 11h à 14h.

Vous avez bien compris, il nous faudra voter pour désigner qui sera l’égérie de cette nouvelle journée. Vous emballez pas non plus, ce n’est pas à partir des 500+ bestioles introduites que le choix se porte mais bien sur 4 créatures, toutes issues de la première génération (et l’excitation retomba comme un soufflé…).

Parmi ces 4 représentants, on retrouvera en premier Goupix, le Pokémon Renard. Si sa variante d’Alola est déjà disponible in-game dans son coloris spécial, ce n’est pas le cas de sa forme originale qui se verrait introduite pour l’occasion si jamais elle venait à remporter le scrutin. Sa forme d’Alola apparaîtrait également permettant donc aux joueurs n’ayant pas mis la main dessus de faire mouche sur tout les plans. Le suivant n’est autre que le Pokémon Colosse, Machoc. Si ce candidat est élu, il s’offrira à nous avec sa peau légèrement hâlé comme celui d’un politicien investi pour son pays (#sarcasme). Cependant, il sera aussi le premier monstre évoluant à l’échange à se présenter sous sa forme shiny depuis l’ajout de la fonction. Pour lui emboîter le pas, Rhinocorne, le Pokémon Piquant (oui, ça va pas chercher loin…). Rien d’intéressant à ajouter sur celui-ci hormis qu’il pourra apprendre Roc-Boulet en prenant sa forme finale et que bah, Rhinastoc shiny, ça vaut bien tout l’or du monde, non ? Enfin, pour clore ce tour, le retour d’une légende qui a déjà eu droit à sa Journée de la Communauté, le magnifique Pikachu Minidraco. En effet, le Pokémon Dragon introduit pour la première fois sous sa forme chromatique lors de la Journée de la Communauté du 24 février pourrait revenir s’il est populaire lors des élections. Petite nouveauté cependant, en prenant sa forme finale, Dracolosse posséderait une attaque chargée unique : Surpuissance.

Tout ça c’est super cool mais on vote où et comment ? Le vote aura lieu le 1er février de minuit à 23h59 et se tiendra dans Pokémon GO. Pour voter, il vous suffira de remplir des Enquêtes de Terrain intitulée “Votez pour la Journée de la Communauté de [le nom du Pokémon que vous supporter] – Attrapez 20 Pokémon”. Le gagnant sera dévoilé 2 jours plus tard mais nous savons déjà que l’application nous offrira comme bonus lors de sa journée de sacrement un bonus de Poussières d’Étoile à la capture.

Donc voilà, à vous de défendre le Pokémon que vous voulez voir le 22 février en participation aux élection se tenant le 1er février dans Pokémon GO. Alors, on va risquer le débat polémique, vous allez voter pour qui ?