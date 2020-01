Pokémon Home – Tout ce que nous savons jusqu’ici

Le Pokémon Home se dévoile au compte-goutte et nous partageons l’ensemble des informations glanées à ce jour.

Ça va bientôt faire un an que le remplaçant de la Banque Pokémon s’est présenté à nous lors d’une conférence à Tokyo et, alors que sa sortie ne peut que s’approcher, il est peut-être tant de réunir tout ce que nous savons sur le sujet. Cette semaine, Nintendo a un petit peu secoué l’actualité Pokémon en annonçant le retour de la franchise Pokémon Mystery Dungeon, mais aussi en introduisant les différents DLC que vont accueillir Pokémon Épée et Bouclier, emportant avec eux de nouvelles et anciennes créatures. Cependant, il y sera aussi allé de son petit commentaire sur le Pokémon Home, évoquant même une fenêtre pour sa mise en ligne. Forcément, c’est peut-être un moment opportun pour faire le tour de ce que nous savons sur le futur service à venir.

Pokémon Home est, et pour bien des raisons, le descendant direct de la Banque Pokémon. Comme pour son prédécesseur sur Nintendo 3DS, cet utilitaire permettra de transférer et de stocker sur un serveur en ligne toutes vos créatures dans le cloud et de les redistribuer dans vos parties pour compléter vos Pokédex ou récupérer vos bestioles préférées. Toutes ? Oui ! À la différence de Pokémon Banque qui ne permettait ce transfert que pour les créatures attrapées sur la console portable, avec sa nouvelle version, il vous sera possible de faire vos opérations avec celles prises sur Nintendo Switch (dans les diptyques Pokémon Let’s Go! ou Épée/Bouclier) et même mobile avec Pokémon GO ! Plus encore, par le biais de ce service, il vous sera même possible d’affronter d’autres joueurs ou de faire des échanges.

Nous évoquions précédemment la possibilité de redistribuer vos Pokémon vers vos autres jeux, précisons que ce n’est pas exactement le cas… Dès que l’utilitaire sera mis en service, si tous les Pokémon issus de “toutes les consoles” (comprenez “celles qui peuvent se connecter à internet”) pourront être envoyés sur le cloud, ils ne pourront pas être envoyés vers tous les supports. S’il va de soi que vous n’allez pas pouvoir envoyer votre Raichu d’Alola dans Pokémon Heartgold (vu qu’il ne figure même pas dans le Pokédex), les Pokémon transférés depuis les versions 3DS (ils ne pourront l’être qu’à partir de la Banque Pokémon, vous forçant par ailleurs à reprendre un abonnement si vous ne l’aviez pas renouvelé), Pokémon GO et Pokémon Let’s Go! ne pourront pas retourner dans leurs jeux d’origine… À vous de voir si vous souhaitez ou pas retourner dans vos vieux jeux pour y extraire vos bêtes.

Nous nous en doutions également, si la Banque Pokémon était/est un service payant, Pokémon Home le sera aussi. Alors, il faut signaler qu’à l’heure actuelle, aucun tarif n’a été annoncé et que, par conséquent, il est très difficile de savoir à combien va se pratiquer l’opération. La Banque Pokémon facturait ses fonctions à 5€ environ par an, on peut donc imaginer que la somme ne devrait pas être très différente, quoique… Le service devant apparaître sur plusieurs supports (mobile et Switch, vraisemblablement, mais peut-être aussi 3DS ou PC), on peut imaginer que le prix pourrait être légèrement gonflé. Également, rien n’indique que Nintendo offrira l’utilitaire à ses abonnés Switch Online.

Alors, sa mise en service, donc ? Pokémon Home sera disponible dès le mois de février (confirmé par la présentation de jeudi dernier). D’autres informations devraient être partagées avec nous dans les semaines à venir.