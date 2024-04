Tales of the shire – Un peu de douceur dans ce monde d’Hobbits

Il faut dire que notre dernier voyage en Terre du Milieu nous a fait plier bagages plus vite que prévu, et l’on était loin de s’attendre à une telle déception, surtout face aux ambitions remarquables qu’avançaient pourtant les papas du dernier The Lord of Rings : Gollum. C’est pourquoi l’heure est désormais à la détente dans l’univers de Frodon avec Tales of the shire, le cosy game de Weta Workshop annoncé il y a quelques mois. Les hobbits peuvent ils mieux faire que Tom Nook ?

Oui, vous ne rêvez pas, la Comté nous ouvre enfin ses portes sous différentes couleurs, après des années passées auprès de ses facettes sanglantes. Un jeu de détente dans l’univers de Tolkien, c’est certainement ce qu’il manquait à la série pour qu’elle puisse enfin diversifier ses genres.

Et il semblerait que la branche vidéoludique du studio Weta Workshop (à l’origine de cette décision) ne se soit pas gênée pour transformer le monde Hobbit à sa guise, puisqu’on a cédé aux équipes les droits littéraires de la série, conférant à ces dernières une carte blanche non négligeable quant à l’histoire et à l’univers proposés dans ce nouveau titre.

Ainsi Tales of the shire offre un aller simple unique pour le dénommé hameau de Lézeau, au cœur duquel le plus grand festival jamais organisé sur la Terre du Milieu prend place. Le titre profite d’une direction artistique enfantine et colorée, et nous n’aurons qu’à couler des jours heureux pour profiter de ce périple signé Private Division. Autrement dit, nous touchons enfin la licence Animal Crossing sous la plus fantastique de ses déclinaisons.

Reprenant les codes de la franchise de Nintendo, cette nouvelle production proposera de personnaliser notre héros, l’intérieur de notre maison, et nous irons jardiner, pêcher, chasser, cuisiner ou commercer à travers tout le hameau. C’est avec ces outils que Tales of the shire tentera de nous séduire, et il est certain que tous les joueurs déjà fans du genre ne pourront être que conquis par la proposition.

Il est clair qu’à en croire ce premier trailer, le jeu possède déjà tout du lore de l’univers dont il tire ses grandes lignes, et tout porte à croire que l’on ne se sentira jamais plus chez les Hobbits que dans les allées de Lézeau. Profitant d’un panel d’activités des plus étendus et un cycle des saisons élargissant ce dernier, tout est fait pour que les joueurs ne voyagent plus aux côtés de Dodo Airlines.

Aucune date de sortie n’a encore été révélée pour le nouveau bébé de Weta Workshop, mais la fenêtre semble s’ouvrir sur cette deuxième moitié de l’année. Tales of the shire sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S, Switch et PC, et il ravira certainement les quelques fans qui souhaiteraient enfin sillonner la Comté plus calmement, loin des ambiances imaginées par l’auteur britannique il y a 51 ans.