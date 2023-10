The Lord of the Rings: Gollum – Les langues se délient

On ne présente malheureusement plus le jeu Gollum. D’abord très attendu, puis rapidement craint après la divulgation des premières images, le couperet était finalement tombé après la sortie du jeu. Moqué, et devenu le jeu le plus mal noté de l’année sur les sites spécialisés, il est finalement vite tombé aux oubliettes.

Quelques mois après, les langues commencent à se délier autour de cet échec qui, rappelons-le, a coûté très cher au studio Daedalic Entertainment qui a depuis cessé ses activités de développement. Et l’impression qui ressort, c’est qu’en plus d’être une débâcle commerciale, l’aventure Gollum a également des airs de débâcle humaine.

Dans une interview groupée avec le site allemand GameTwo, des ex-développeurs de Daedalic ont notamment évoqué la lettre d’excuse envoyée par le studio aux médias et aux joueurs après la sortie de Gollum.

Et devinez quoi ? Alors qu’il était uniquement estampillé Daedalic, le message n’aurait jamais été écrit par les membres du studio. C’est l’éditeur Nacon qui serait à l’origine des excuses, et aurait géré entièrement cette affaire afin de limiter la casse. Il fallait trouver un coupable principal à la crise Gollum, et il valait peut-être mieux que les excuses proviennent du studio de développement. L’image de Nacon en ressort bien moins ternie.

On a également appris que cette fameuse lettre ne serait pas l’œuvre d’un cerveau humain, mais d’une intelligence artificielle qu’on ne présente plus : Chat GPT. Quand on vous parlait de gestion humaine difficile dans cette affaire…

Bon, on préfère encore avoir affaire à l’utilisation de l’IA dans ce moment que dans l’écriture du jeu, mais ça fait quand même mauvais genre, notamment du point de vue du respect des fans.

Toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes, mais quand on fait le bilan du contexte autour de Gollum, il est impressionnant de voir que rien ne semble avoir été dans le bon sens depuis le début. Droits sur l’œuvre de Tolkien très limités, budgets indignes d’un AAA de l’ère actuelle, publicité mal gérée, cela fait beaucoup. Si l’entente entre Nacon et Daedalic laissait en plus à désirer, on comprend mieux le malaise.

Différents membres du studio ont en tout cas indirectement visé l’éditeur ces derniers mois, mettant notamment en avant le budget et le timing trop limités pour un jeu de cette ampleur. Ça ne changera sans doute rien à la funeste histoire de Gollum, mais ça donne encore plus de grain à moudre à ceux (dont on fait partie) qui se posent actuellement pas mal de questions sur la place de l’humain dans le monde du jeu vidéo.