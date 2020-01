Pokémon Épée et Bouclier vont accueillir du contenu additionnel

Le Pokémon Direct a présenté du contenu supplémentaire pour les joueurs en manque dans Pokémon Épée et Bouclier.

Bien joué Game Freak ! Quelle surprise ! Vous avez apprécié votre balade dans Pokémon Épée et Bouclier mais vous en voulez encore un peu plus ? Eh bien vous allez être gâté ! Effectivement, le Pokémon Direct qui a eu lieu cet après-midi a dévoilé un certain nombre de nouvelles excitantes pour nous, dresseurs de Galar. Tout d’abord, le sujet le plus important, Pokémon Épée et Bouclier vont franchir un cap inédit pour la série puisque les titres vont entamer une campagne de DLC via un season pass. Ce pack de contenu additionnel sera diffusé en partie et proposera aux joueurs de nombreuses nouveautés telles que de nouvelles régions, de nouveaux dresseurs ainsi que des créatures jusque-là introuvables à Galar. Parmi elles, on pourra retrouver des Pokémon issus des précédentes générations, des bestioles inédites ainsi que des formes régionales pour certaines que nous connaissions déjà.

Le premier pack, “L’île solitaire de l’Armure”, sera rendu disponible durant le mois de juin et vous proposera de découvrir une nouvelle région nommée Isolarmure, une zone avec un style vaguement japonisant. Vous y découvrirez de nouveaux dresseurs et rivaux ainsi qu’un ancien maître (pas des moindres puisqu’il était celui de Tarak) qui deviendra également votre mentor. Il vous offrira d’ailleurs de découvrir des Pokémon inédits que vous rencontrerez dans cette région. Le suivant, “Les terres enneigées de la Couronne”, apparaîtra plutôt vers l’automne et vous plongera dans les terres glacées de Couronneige (enfin une référence à la couronne, il était temps !). Il servira également d’introduction à un nouveau Poké-monstre légendaire.

Dans ces nouveaux environnements prenant la forme de zones ouvertes (comme c’est le cas des Terres Sauvage que vous parcourez/avez déjà parcourues, vous trouverez près de 200 créatures à ajouter à votre Pokédex et qui incluront entre autres des Pokémon inédits, des monstres déjà aperçus dans vos précédentes aventures, de nouvelles formes régionales et la quasi totalité des légendaires des versions précédentes. Certaines de ces créatures viendront également avec des formes gigamax exclusives telles que Tortank et Florizarre qui profiteront de cette campagne pour apparaître. En ce qui concerne les autres, nous vous laissons découvrir la bande-annonce ci-dessous qui les introduira avec le panache qui manque à nos lignes de texte.

Ajoutons enfin que selon la cartouche qui vous sert de base (Épée ou Bouclier), vos aventures dans Isolarmure et Couronneige différeront, impliquant que vous allez rencontrer différents PNJ et monstres afin de continuer à rendre votre voyage unique et vous forcer à vous sociabiliser pour tous les attraper. Vous souhaitez un avant-goût de ce qui vous attend ? Une mise à jour devrait vous permettre de rencontrer votre rival à la gare de Brasswick ainsi qu’un Ramoloss de Galar, créature que vous pourrez attraper dès aujourd’hui et que vous pourrez faire évoluer une fois “L’île solitaire de l’Armure” disponible. Notons que cette mise à jour ajoute aussi la possibilité de récupérer des Pokémon par le biais du Pokémon Home, logiciel dont la sortie est imminente et qui servira de hub à toutes vos versions. “L’île solitaire de l’Armure” et “Les terres enneigées de la Couronne” sont déjà disponibles en prévente et peuvent être acquis en lot pour la somme de 29,99€ sur le Nintendo eShop. Bref, les aventures dans Pokémon Épée et Bouclier, ce n’est pas fini ! Quelles créatures avez-vous hâte de revoir ? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires !