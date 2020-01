Pokémon GO – L’événement du calendrier lunaire 2020 enfin détaillé

Pokémon GO fait le tour des nouveautés et activités proposées pour le lancement de l’année du rat.

L’année 2020 a démarré depuis maintenant un petit bout de temps et alors que les vœux ont déjà été largement souhaités (du moins, nous osons l’espérer), notre calendrier n’est pas forcément celui derrière lequel se rattachent toutes les cultures. Effectivement, cette périphrase évoque le calendrier lunaire, ce calendrier propre aux pays asiatiques que nous appelons nous-mêmes plus généralement “le calendrier chinois”. Si notre calendrier a largement supplanté ce dernier dans le quotidien des citadins, les asiatiques restent encore nombreux à pratiquer le Nouvel An avec celui-ci. Bref, comme chaque année, Pokémon GO aussi va célébrer cet événement avec eux et invite tout les joueurs.

Au programme cette année, vu que c’est le rat qui supplante le cochon, une certaine souris sera mise en avant pour les festivités. Non, pas de Pikachu avec un nouveau chapeau mais Chinchidou qui fera ainsi son apparition dans le jeu pour une phase d’études Ciblées. La date coïncidera avec celle du passage à la nouvelle année et aura donc lieu le dimanche 2 février de 14h à 17h. Chinchidou pourra par ailleurs être croisé sous sa forme chromatique durant cette journée et sera accompagné d’une pléiade de Pokémon ressemblant aux rongeurs que l’on fête (Rattata, Pikachu, Sabelette et bien d’autres…). Ajoutons que, pour information, Chinchidou aura besoin de 50 bonbons et d’une Pierre Unys pour évoluer.

Bien entendu, ce ne sera pas la seule activité à prévoir. Effectivement, dès le 24 janvier, une nouvelle saison démarrera mais au lieu de nous offrir de croiser les différents animaux représentant les signes astrologiques de ce calendrier comme les années précédentes, cette année, nous rencontreront des bestioles de couleur rouge. Ainsi, un grand nombre de Poké-monstres aux teintes irisées mettront de la couleur dans vos promenades comme Voltorbe ou Parasect, Limagma ou Chenipotte, Muciole ou Trompignon. Leviator apparaîtra aussi lors de vos marches et pourra être croisé en shiny. Enfin, un nouveau Pokémon de la génération fraîchement introduite fera son entrée : Darumarond.

Enfin, puisque le Nouvel An Chinois est avant tout une fête de chance et d’amitié, échanger des cadeaux vous permettra de mettre la main sur des Super Bonbons et vous aurez des chances accrues de devenir Amis Chanceux avec d’autres joueurs. Notez que vous aurez également plus de chances de mettre la main sur des Pokémon Chanceux si vous faîtes un échange.

Voila, vous savez à présent tout, nous allons donc conclure avec une petite anecdote : vous saviez que le calendrier lunaire aurait été inventé par un dirigeant chinois antique dont le surnom était l’Empereur Jaune ? On veut pas dire mais… ouais non rien. N’hésitez pas à partager l’info quand vous chasserez les Pokémon rouges et les rats dans Pokémon GO entre le 24 janvier et le 3 février !