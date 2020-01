Pokémon GO – Tiplouf star de la Communauté en janvier

Pokémon GO annonce que Tiplouf sera le Poké-monstre à l’honneur ce mois-ci pour la Journée de la Communauté.

Ça y est, ça fait déjà une semaine que nous sommes en 2020 et certains d’entre vous ont peut-être profité des dernières festivités pour prendre de bonnes résolutions (ça peut piquer de se regarder dans la glace après les fêtes de fin d’année…) histoire de virer une ou deux de vos mauvaises habitudes (plus, ce serait changer de personnalité). Pokémon GO, lui, fait tout l’inverse puisqu’il suit le même tracé que celui qu’il suit depuis son lancement, c’est à dire qu’il poursuit ses événements et fêtes périodiques et c’est de la prochaine Journée de la Communauté que nous parlons aujourd’hui.

Si nous connaissions déjà la date à laquelle elle était fixée (qui, nous le rappelons, est le 19 janvier), nous étions jusqu’à aujourd’hui en l’absence d’un nom (ou d’une trogne) à mettre dessus. Forcément, cette situation appartient dorénavant au passé comme le confirme un article posté sur le blog de l’application pompe à fric. La star de cette première Journée de la Communauté n’est autre que Tiplouf, le starter Eau de la région d’Unys.

Pour avoir une chance de capturer ce Pokémon Pingouin par pelletée, il faudra jouer à la date indiquée plus haut à la planche horaire habituelle, de 11h à 14h. Comme toujours, des bonus seront mis en place tels que l’allongement de la durée d’efficacité des Leurres, quelle que soit la déclinaison de l’engin utilisé, de 30 minutes à 3h (soit la durée de l’événement). L’autre bonus sera la réduction de la distance nécessaire à parcourir pour faire éclore ses œufs, cette dernière sera réduite à un quart de la distance habituelle pour chaque œuf. Considérez ceci comme un moyen alternatif d’obtenir de nombreuses bestioles tout comme une chance supplémentaire d’obtenir des Tiplouf chromatiques puisque la bestiole sera aussi bien plus fréquente dans les œufs.

En somme, vous voulez des Tiplouf à ne plus savoir qu’en faire ? C’est le 19 janvier, de 11h à 14h que ça se passe dans Pokémon GO. Alors prenez date et profitez-en pour dégivrer vos articulations en prenant part à la fête !