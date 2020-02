Pokémon GO souffle des bougies apporte quelques cadeaux

Joyeux anniversaire Pokémon !

Aujourd’hui, ce jeudi 27 fevrier, la licence Pokémon fête son 24éme anniversaire. Démarrée le 27 février 1996, ça fait maintenant 23 ans que les monstres de poche embarquent de jeunes moins jeunes dresseurs pour des aventures dans des terres plus ou moins inconnues à la recherche de bestioles à capturert. Conséquence d’un anniversaire, la série prépare un gâteau et Pokémon GO vient avec ses propres surprises.

Les joueurs de l’application mobile de Niantic vont avoir droit à une belle celebration. Elle se déroulera en 2 temps et apportera quelques nouveautés et un bon nombre de redites. Tout d’abord (et vous avez du le constater), la carte pullule à présent de Pikachu et d’Evoli couverts d’un chapeau festif. Si ce n’est pas pour se protéger du froid (toujours relativement présent dans notre beau pays), c’est surtout pour fêter l’événement (ou remplir le stock de Pokémon des collectionneurs avides n’ayant pas encore mis à la poche pour acheter les extensions de stockage). Il vous reste de la place ? Cool, dans les oeufs 7 km, vous aurez la chance de découvrir les starters de la première génération, eux-mêmes affuble de ce chapeau de fête ! C’est pas beau ? Notons que TOUT ce beau monde pourra également être trouvé dans leurs coloris alternatifs.

Les raids ne sont pas non plus en reste puisque, jusqu’au 2 mars, date à laquelle prendra fin l’ensemble des festivités, en plus des starters évoqués ci-dessus, vous pouvez y croiser des Mewtwo en armure et les versions clonées de Florizarre, Dracaufeu et Tortank. Cette addition fait également le parallèle avec Mewtwo contre-attaque EVOLUTION, le 22eme film de la franchise (et par ailleurs, remaster du premier) que vous pouvez dès à présent visionner sur Netflix.

Enfin, le second événement est en fait un événement dans l’événement (ça fait beacoup d’événements) puisqu’il prendra court le 1er mars de 14h à 17h. Pour rejoindre ce cortège de Poké-monstres dans les raids, 2 bestioles dont le combat a fait rêver des milliers de joueurs lors de leur première aventure Pokémon en 1996 et 1998 pour le reste du monde, une époque où l’imagination dépassaient déjà largement ce que les graphismes d’aujourd’hui nous offrent, seront rendus disponibles. Il s’agit de Nidorino et Ectoplasma qui investiront les raids 2* et 4* respectivement. ce dernier pourra être rencontré avec les attaques Léchouille et Psycho mais tous deux seront disponibles dans leur coloris alternatifs. Pour profiter de l’événement, Pokémon Go vous offrir jusqu’à 5 pass de raid supplémentaires.

Profitez bien de célébrer cette anniversaire dans Pokémon GO jusqu’au 2 mars. Notez que vous pouvez également profiter d’un échange exclusif en plus par jour puisque c’est plus sympa de faire la fête à plusieurs.