Pokémon GO – De l’ancien avec du nouveau : des fossiles dans des oeufs

Un nouvel événement dans Pokémon GO offre de faire le plein de Pokémon fossiles en faisant éclore des oeufs.

La Saint Valentin vient juste de se terminer dans Pokémon GO et tout naturellement, l’application qui ne manque jamais de tenter de célébrer quelque chose se tourne vers la prochaine date marquée sur nos calendriers : la fête de Pâques. Si dans l’imaginaire collectif cette date fait forcément penser aux oeufs, pour la pompe à fric de Niantic, c’est également le cas. Par conséquent, il fallait bien que quelque chose se passe avec ceux du jeu, hein ?

Et c’est donc bien ce qu’il s’est passé. Effectivement, depuis aujourd’hui, seuls des Pokémon fossiles sortiront des oeufs 7 km (ceux que vous pouvez retrouver dans les cadeaux envoyés par vos amis). Ainsi, en les faisant éclore, vous croiserez systématiquement un monstre parmi Kabuto et Amonita, Lilia et Anorith, Kranidos et Dinoclier mais aussi Carapagos et Arkéapti. Notons que, vu que certains ont déjà été croisés dans la nature avec leurs coloris alternatifs, il n’est pas impossible que vous puissiez ajouter un Pokémon chromatiques à votre collection en arpentant les rues ou en faisant votre jogging.

Attention cependant, Niantic n’a pour le moment pas confirmé de date butoir pour cet événement qui ne devrait pas durer très longtemps. Si vous avez épargné des pièces lors de vos conquêtes d’arène, il est peut-être venu le temps d’en sacrifier quelques-unes et de vous munir d’incubateurs. Ce sera un bon moyen de terminer votre collection de Pokémon fossiles et quelque part c’est déjà une bonne chose. Remarque, certains pourraient aider lors de la Journée de la Communauté consacrée à Rhinocorne, ce samedi 22 février de 11h à 14h.