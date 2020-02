Pokémon GO – Boreas, un vent nouveau souffle sur vos chasses

Le Pokémon légendaire Boreas s’est frayé un chemin jusqu’à Pokémon GO.

Inlassablement, au gré des journées qui défilent, le ballet inépuisable des saisons se poursuit, la première laissant toujours sa place à la suivante. S’il est évident que nous ne parlons pas du printemps qui, malgré une hausse des températures, tarde toujours à arriver, il est en revanche clair (enfin, à vous de nous dire) que nous parlons des créatures de Pokémon GO qui se suivent les unes après les autres.

Le mois de février est enfin arrivé et les festivités du nouvel an lunaire s’achèvent dans l’application de réalité augmentée. Il est à présent temps de faire place nette à divers endroits du jeu afin de permettre à d’autres créatures de prendre à leur tour un peu de gloire. Ainsi, Heatran, le dégueulasse Pokémon Caldeira (si, il est dégueulasse, il faut le dire), s’en va, laissant sa place vacante à celui qui sera son successeur, un des 2 Pokémon inspirés des dieux japonais dans Pokémon Diamant et Perle. Et la première de ces 2 bestioles à faire son entrée dans Pokémon GO n’est autre que Boreas, le Pokémon Tornade.

Avec son type Vol uniquement, il fera souffler un vent glacial au sommet des arènes de nos villes et bourgs dans l’attente de joueurs en quête de défis ou de nouveaux Pokémon et ce jusqu’au 25 février. Pour vous en défaire, il faut le dire, vous avez l’embarras du choix. Bien entendu, il faudra se tourner plus naturellement vers vos créatures électriques, roche ou glace afin de lui tenir la dragée haute et frapper là où ça fait mal. Pensez donc à favoriser les Magnézone, Grolem et Élekable pour profiter de leurs résistances.

En conclusion, Pokémon GO accueille donc au sommet des Raids 5* le Pokémon Tornade Boreas dès aujourd’hui et jusqu’au 25 février. Profitez de cette chance pour ajouter cette créature de légende tant qu’il est là puisqu’après cette date, le vent l’emportera.