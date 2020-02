Pokémon GO – Une Saint-Valentin de rose et de guimauve

Pokémon GO est décidé à célèbrer les amoureux, que vous soyez seul ou en couple.

Qui l’eût cru ? D’après des études statistiques effectuées en France en 2017, la Saint Valentin, fête que bon nombre d’entre nous considèrent comme rien de plus qu’une célébration du marketing (et c’est pas faux, on est d’ailleurs pas loin de 80% de français à le penser), serait célébrée par un peu plus d’un tiers des français. Un chiffre conséquent auquel il est difficile de croire, non ? Qu’à cela ne tienne, 100% des joueurs actifs de Pokémon GO vont la fêter dans l’application proposant un certain nombre d’avantages pour l’occasion. Comme l’année dernière, le soft de Niantic va se parrer des couleurs qui recouvrent les vitrines des fleuristes, bijouteries et boutiques dédiées au bien-être en privilégiant les créatures les plus roses. Skitty, Lovdisc, Melofée et autres Snubbull prendront donc une place plus importantes durant nos chasses dès aujourd’hui et jusqu’au lundi 17 fevrier à 22h (soit la durée du week-end).

Bien entendu, ce n’est pas tout ce que le titre proposera puisqu’il profite de l’occasion pour introduire de nouvelles bestioles et shiny à cette liste inépuisable. Au programme, vous aurez, si vous avez de la chance, la possibilité de croiser dans la nature Mamanbo, le Pokémon Soigneur et Nanméouïe, le Pokémon Audition en plus d’être la terreur des hautes herbes dans Pokémon Blanc et Noir. Vous allez peut-être pouvoir les ajouter en faisant éclore des oeufs 7km. Au cortège des créatures aux couleurs scintillantes, c’est Ptiravi et Leveinard qui se joignent cette fois-ci.

La célébration ne manquera pas non plus de vous couvrir de cadeaux. Si “Saint Valentin” ne rime pas forcément avec pluie de cadeaux, il n’est pas rare de s’offrir en couple une petite boîte de friandises. C’est donc logique que sur toute la durée de l’événement, capturer un Pokémon multipliera par deux vos gains en bonbons. Enfin, samedi 15 février, prenez le temps de sortir avec votre bien aimé (même si c’est vous-même) et prenez part à la Journée de Raids de 14h à 17h. Vous aurez la possibilité d’affronter Excelangue dans les Raids 4* et de le croiser avec une nouvelle attaque (Plaquage) et peut-être même sous sa forme chromatique ! Sympa !

Bref, le rose et les bonbons seront à l’honneur ce week-end dans Pokémon GO pour la Saint Valentin, allez-vous y participer ?