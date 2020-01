La vente de jeux d’occasion Pokémon, un vrai filon ?

Ah… Ces bons vieux jeux Pokémon, on les a adorés, saignés et surtout relégués aux cousins, cousines de la famille quand l’on a grandi. Grave erreur. Puisque aujourd’hui, certaines cartouches ont repris de l’intérêt pour les collectionneurs de la licence si bien connue de tous, et pas qu’en rétro-gaming. C’est ce que nous verrons ensemble au fil de cet article dédié au marché de l’occasion. Avant d’entamer le sujet, mettons-nous d’accord sur le fait que Pokémon n’est pas la seule licence qui arpente les tendances actuelles du marché. En effet, récemment, les recherches des collectionneurs et des amateurs s’orientent tout aussi bien vers Final Fantasy, les jeux Mario comme vers les opus Animal Crossing.

Ces multiplications des recherches peuvent s’expliquer par la volonté pour les anciens comme pour les nouveaux joueurs de (re)découvrir des jeux cultes en rapport avec les sorties actuelles. Ces intérêts plus importants entraînent alors une hausse des prix parfois conséquente sur le marché des jeux vidéo d’occasion. Aujourd’hui, nous parlerons surtout de ce phénomène autour de quelques titres appartenant à l’univers Pokémon.

Un essor considérable à l’arrivée des remakes Pokémon

Après les ventes de Pokémon X/Y, premier jeu Pokémon disponible sur 3DS , la licence Pokémon décide de se réorienter vers un autre type de contenu : le remake, en proposant une adaptation de Pokémon Saphir et Rubis (GBA) sur 3DS en novembre 2014. Et là, l’intérêt pour les anciennes versions se rehausse. Des cartouches GBA en loose (c’est-à-dire sans boîte ni notice) qui ne valaient que 8 à 10 euros en boutique physique et dans les boutiques en ligne (Ebay, Leboncoin, PriceMinister) commencent à prendre une plus-value pouvant atteindre plus de 15 euros (soit près de 2 fois le prix initial) pour une cartouche dont la pile interne est encore fonctionnelle. Et qui dit augmentation des prix des cartouches, dit également augmentation des prix des consoles pouvant les accueillir : la GBA SP est maintenant recherchée, puisqu’elle est gage d’une certaine authenticité concernant l’expérience du joueur, et malgré le déclin de ces remakes qui ont maintenant 6 ans, les prix de ces jeux GBA n’ont pas chuté, puisque leur rareté subsiste maintenant grâce au temps. Eh oui, cela fait maintenant plus de 18 ans que sont sorties ces petites cartouches en France.

Prenons maintenant un fait d’actualité : l’attrait tout particulier pour les jeux Pokémon Donjon Mystère. S’agit-il d’un simple hasard après l’annonce d’un nouveau Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX sur Nintendo Switch ? Non, on ne croit pas… et on va vous expliquer pourquoi. Parlons d’abord de l’e-commerce, l’annonce du dernier Pokémon en date a rehaussé les requêtes sur la base des mots-clés “Pokémon Donjon Mystère”. Résultat ? Plus de correspondances sur les annonces en ligne de jeux vidéo d’occasion comportant la mention “Pokémon Donjon Mystère”, et l’on parle alors d’abord d’un meilleur référencement profitable aux vendeurs en ligne.

Si les occurrences augmentent, en tant que vendeur, l’on peut se permettre de “gonfler ses prix” et c’est ainsi pour cela que l’on se retrouve avec des Pokémon Donjon Mystère Explorateurs du Ciel d’occasion (le dernier jeu vidéo DS Pokémon DM en date) à près de 40 euros dans les ventes terminées Ebay. On peut aussi rajouter comme argument que le jeu n’est aujourd’hui plus accessible en vente courante en boutique, sauf par chance dans la boutique de jeux vidéo d’occasion au coin de votre ville, mais l’on sait tous que la disponibilité est bien plus assurée en ligne. Pokémon Donjon Mystère Explorateurs du Ciel n’est certainement pas le seul DM à avoir gagné en cote, ses confrères Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours Bleue et Rouge ont aussi, en loose et en boîte, connu une augmentation de prix pouvant aller jusqu’à 50% depuis début janvier alors qu’ils restent “seulement” des spin-off des Pokémon classiques.

Justement, parlons du cours en bourse des Pokémon classiques, en prenant la base d’un jeu DS. Il est difficile de voir un jeu DS Pokémon d’occasion dépasser la barre des 20 euros, en très bon état avec sa notice, et une boîte impeccable ; une exception est toutefois présente, il s’agit de Pokémon HeartGold et SoulSilver, les derniers Pokémon DS en date, mais si nous partons sur un simple Pokémon Perle et Diamant ayant connu des ventes spectaculaires, il n’est aujourd’hui pas si difficile de les obtenir. Qui sait, leur valeur sera peut-être elle aussi un jour réévaluée si un remake Nintendo Switch leur est associé. En attendant, la dernière annonce Pokémon concerne le nouveau DLC prévu pour Pokémon Épée et Bouclier sur Nintendo Switch.