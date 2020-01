Preview Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX

Tous les fans de Pokémon étaient hier derrière leur écran pour suivre le dernier Pokémon Direct accompagné. Deux nouvelles régions, des formes et des Pokémon inédits ont été annoncés dans un Pass d’Extension de Pokémon Épée et Bouclier, mais n’oublions pas que la présentation a tout d’abord débuté avec l’annonce d’un nouveau titre pour la saga Pokémon Donjon Mystère sur Nintendo Switch. Du nom de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, ce remake DM reprend respectivement l’âme de ses prédécesseurs : Pokémon Donjon Mystère : Equipe de secours rouge et Equipe de secours bleue sortis en 2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS. La date de sortie de Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours DX est dès à présent fixée au 6 mars 2020 sur Switch et les précommandes sont déjà ouvertes via le Nintendo Eshop, en plus d’avoir une démo. Nous nous sommes alors empressés de télécharger le début de l’aventure afin de vous proposer un premier avis sur le jeu.

Quelques minutes de nostalgie au cœur de ce remake Pokémon

Les Pokémon Donjon Mystère ont pour particularité de ne laisser figurer aucun être humain au cœur du jeu : seulement des Pokémon peupleront cet univers bien à part où chaque Pokémon a un rôle et sa place au sein d’un village. Certains Pokémon auront décidé d’intégrer la Guilde, une organisation rassemblant des équipes de Pokémon appelées équipe de secours où de dévoués Pokémon seront au service de Pokémon dans le besoin en répondant à leurs requêtes.

En commençant l’aventure, une petite voix nous questionne afin de cerner notre tempérament et de nous assigner un Pokémon que l’on va incarner, pour ensuite nous laisser le libre arbitre quant au choix de notre compagnon de voyage. Dans ce nouveau DM, il sera possible de contester le choix de l’incarnation générée par la petite voix afin de nous laisser libres de sélectionner notre Pokémon totem.

Et l’on peut également choisir de représenter un Pokémon fille ou garçon : un élément inédit. Une fois le choix effectué, notre compagnon nous retrouve totalement désorienté au cœur d’un bois, et décide de nous aider, mais dans le feu de l’action une maman Papilusion entre en scène et recquiert notre aide pour sauver son bébé Chenipan.

Et là, une fois entré dans le premier donjon, tout y est : la musique, les déplacements et les interactions au tour par tour que l’on pouvait déjà expérimenter dans les premiers opus, mais l’ensemble est aujourd’hui au goût du jour en présentant des premiers étages aux couleurs flamboyantes avec également de nouveaux design d’objets. Mais l’on sait tous aussi que les DM sont le reflet de combats pour progresser et atteindre les escaliers, ces combats sont maintenant simplifiés avec des capacités à lancer accessibles grâce à un raccourci combinant la gâchette ZL et les boutons A, Y et B, par défaut le bouton A enverra la capacité la plus efficace contre le Pokémon qui nous fait face.

L’on remarque aussi que les mouvements des Pokémon deviennent plus fluides, puisque notre équipe de pokémon bénéficie maintenant d’une direction assistée vers les cases comportant des objets. Qui dit raccourcis simplifiés ne veut pas forcément dire que le jeu ne présente plus aucune difficulté : les objets restent tout aussi nécessaires après quelques combats puisque notre jauge de vie descendra bien vite, et ne se regénérera pas avant la sortie du donjon. Après la première mission, bienvenue à la maison. Le scénario ne change guère, l’on prend peu à peu ses marques dans le nouveau monde des Pokémon avec la Poste Békipan, le stand Kécléon, la Banque Persian, le stand d’entraînement Makuhita et la Réserve Kangourex : tout ce petit microscosme a été retravaillé de manière à rendre les décors encore plus beaux dans un style aquarelle plutôt sympa et chaleureux. Après la visite du village, l’on est amené à réaliser encore quelques missions présentes sur le tableau Békipan pour y découvrir la Grotte Eclair, deuxième donjon du jeu.

La démo d’une durée d’une trentaine de minutes reflète un travail assez minutieux sur la reprise de deux classiques des DM qui pour l’instant réalise un sans faute avec son paquet d’améliorations graphiques et de gameplay tout en conservant l’univers et le scénario de ses prédécesseurs. Une fois finie, il sera possible de transférer notre sauvegarde sur la version finale du jeu lors de sa sortie. Nous sommes maintenant pressés de pouvoir partager avec vous l’expérience complète de Pokémon Donjon Mystère Équipe de secours DX prévue pour ce 6 mars prochain sur Nintendo Switch.