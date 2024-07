Pokémon Sleep – Divertir les dormeurs, quelle riche idée

S’il y a bien une licence qui touche à tout ou presque et innove plus souvent qu’on ne veuille bien le dire, pour le meilleur comme pour le pire, c’est bien Pokémon. Il y a évidemment la série de RPG, débutée sur Game Boy, les jeux de cartes à spéculer collectionner ou les jeux mobiles tels que Pokémon Go ou les plus improbables Pokémon Smile (pour accompagner les plus jeunes dans le brossage des dents) et Pokémon Sleep.

Ce dernier, sorti il y a un an sur IOS et Android, permet de collecter et mesurer les données de sommeil de l’utilisateur afin de lui permettre de savoir si sa nuit a été ou non de qualité. Il est vrai qu’en général, lorsque l’on se réveille avec la tête dans le brouillard et des cernes jusqu’au menton, on sait que notre nuit n’a pas été des plus réparatrice, mais au moins, nos ronflements auront permis de capturer quelques Ratata sauvages.

Ainsi, après une année d’exploitation, il est temps de dresser un premier bilan de la dernière application de Pokémon Company. Car si le concept peut prêter à sourire de prime abord, il a permis de confectionner un nouveau beau matelas fourré de billets. En effet, on vient d’apprendre par l’intermédiaire de PocketGamer.biz que Pokémon Sleep avait généré sur ces douze derniers mois près de cent millions de dollars de recettes, rien que ça.

Des recettes qui proviennent en majorité de l’archipel nippon avec ses soixante-treize millions de dollars générés par les joueurs japonais. Suivent ensuite les États-Unis d’où proviennent quinze millions de dollars de recette puis, plus étonnant, Taiwan avec ses quatre millions de dollars générés sur la troisième marche du podium.

Pokémon Sleep permet de mesurer la qualité de sommeil, et voyez comme on dort mieux, allégé de quelques euros… D’ailleurs, pour les plus fortunés, il existe même un abonnement permettant notamment (en plus de divers bonus numériques) de visualiser l’évolution de votre sommeil sans limitation de durée. Et s’il en fallait encore un peu plus, il existe aussi l’accessoire Pokémon Go Plus + histoire d’économiser un peu la batterie du téléphone.

Ainsi, si les formes changent, les moyens pour faire dépenser leurs fans restent toujours les mêmes. Sont régulièrement organisés des Event permettant de capturer des Pokémon rares ou légendaires. Et pour optimiser ses captures et l’avancement de notre Pokédex, Pokémon Sleep propose toute une panoplie d’achat à acquérir grâce à une monnaie virtuelle, évidemment achetable contre de l’argent réel.

Aussi pour fêter son premier anniversaire, et par la même les vingt millions de téléchargements, il sera possible d’obtenir trois nouveaux styles de dodos (blotti de Poussacha, d’un œil de Chochodile et sur séant de Coiffeton). Trois pokémon qui bénéficieront d’ailleurs d’un bonus de rencontre sur cette deuxième quinzaine de juillet. Et bien sûr, il y aura divers bonus in-game à récupérer en se connectant tels que des Poké Biscuits ou des Dodo Points. Tout un programme !

Nous sommes toujours aussi impressionnés par la capacité qu’a la Pokémon Company de sortir de son chapeau des projets tous plus farfelus les uns que les autres, mais qu’au final, le public réponde toujours présent et enclenche une nouvelle cash machine pour l’entreprise japonaise. Quel génie marketing d’avoir réussi à vendre, et pas qu’un peu, de quoi divertir les utilisateurs dans leur sommeil. Quelle sera donc la suite ?

Pourrait-on imaginer, demain, une application Poké-money, se substituant à notre appli bancaire, pour nous aider à mieux gérer notre argent grâce à des conseils générés par une IA et proposés via des microtransactions ? Vous trouvez cela absurde ? Nous aussi. Et pourtant, l’est-ce vraiment plus qu’une application qui utilise le micro du téléphone pour « analyser » nos ronflements et capturer des bêtes virtuelles qui arrive a générer une telle masse monétaire ?