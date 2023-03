Et si Pokémon Sleep était mauvais pour la santé ?

L’un des produits phares présenté lors du dernier Pokémon Presents n’est pas un nouveau jeu Pokémon, mais une appli mobile que les boutiques numériques classeraient dans la catégorie « lifestyle », voire « productivité ». Pokémon Sleep est en effet une application de contrôle du sommeil.

Une fois l’application installée sur smartphone, il s’agira de placer l’appareil près de l’oreiller du « chasseur-dormeur » (de chasseur cueilleur à chasseur dormeur, faut-il voir une sorte de déclin de la civilisation ?!), appareil, qui en analysant les sons et mouvements qu’il détectera rendra un verdict sur la qualité du sommeil. Au petit matin, il sera possible de savoir si on a bien dormi (Heureusement qu’il y a des applis pour ça. Mais comment faisait-on avant ?!), et de trouver sur son téléphone de nouveaux Pokémon comme autant de trophées récompensant cette bonne nuit de repos.

L’objectif de Pokémon Sleep, comme celui d’autres applications de contrôle du sommeil, est de nous aider à mieux dormir, en nous incitant par exemple, via la « gamification », à nous coucher plus tôt, ou à lâcher ce smartphone qu’on a tendance à utiliser un peu trop longtemps au lit avant de s’endormir.

Cependant, si l’intention parait louable, la multiplication des moyens de contrôle du sommeil (applications, montres connectées, réveils « intelligents », et même des oreillers bluetooth…) a fait apparaître un mal très contemporain : l’orthosomnie, soit la recherche d’une optimisation à outrance du sommeil, qui, paradoxalement, entraînerait un stress qui empêcherait de dormir. Ou quand le mieux est l’ennemi du bien… Ainsi, stressé à l’idée de ne pas réussir à s’endormir assez vite pour obtenir la « note parfaite » et le Pokémon qui va avec, le Chasseur-Dormeur se tournerait et retournerait dans son lit à la recherche d’un sommeil qui ne viendrait pas…

Le sommeil est censé être la phase de repos par essence, et tenter de la transformer en moment de loisir pourrait lui enlever ses facultés régénératives qui sont sa raison d’être. Quant à glisser un smartphone dans le lit d’un petit garçon ou d’une petite fille, c’est peut-être aussi le meilleur moyen des les retrouver dissimulés sous la couverture à regarder des vidéos sur YouTube jusque tard dans la nuit !

Si toutefois vous voulez aller voir de quoi il s’agit, guettez Google Play et l’App Store : Pokémon Sleep devrait sortir cette année sur iOS et Android.