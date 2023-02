Pokémon Presents – Une pokéball vide pour un anniversaire

C’est ce lundi 27 février qu’avait choisi The Pokemon Company pour organiser son nouveau Pokemon Presents. Une date loin d’être anodine, car elle correspond à la date anniversaire de la franchise, qui a débuté il y a exactement 27 ans au Japon, avec les versions Rouge et Verte. Pour célébrer ce jour connu sous le nom de Pokemon Day, la firme a pu présenter les futurs projets autour de la franchise dans un format similaire aux désormais célèbres State of Play et Nintendo Direct.

Au programme : du court, du moyen mais aussi du long terme pour la licence. Une chose est sûre : vous n’avez pas encore fini d’entendre parler des Pokémon dans les prochains mois (et pas forcément pour le meilleur). L’impression générale ressortie de ce Pokemon Presents est une grande déception. Beaucoup de bruits pour pas grand-chose, et surtout, la désagréable sensation de parfois participer à un éloge de l’inutilité. À vous de vous faire votre propre avis, mais au vu des commentaires en direct sur YouTube durant la conférence, la déception semble généralisée.

Le trésor enfoui de la Zone Zéro

C’était sans doute l’annonce la plus attendue de la conférence. Les aventures Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront bien prolongées par un nouveau DLC, intitulé Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Dans ce contenu additionnel, vous pourrez dépasser les frontières de Paldea et rejoindre des lieux pas encore visités, en partant à la rencontre de nouveaux Pokémon (ou plutôt d’anciens ressortis pour l’occasion).

Ce DLC sera proposé en deux parties. Dans la première, Le Masque Turquoise, votre dresseur participera à un voyage scolaire. Dans la seconde, le Disque Indigo, c’est un échange scolaire qui sera au centre de l’aventure et servira de prétexte à votre sortie de Paldea. Sortie prévue à l’automne 2023 pour la première partie du DLC, et en hiver pour la seconde partie, avec deux nouveaux Pokémon légendaires à la clé. Deux nouveaux raids Téracristal événementiels permettant de récupérer deux nouveaux Pokémon Paradoxe font leur apparition dès aujourd’hui. Serpente-Eau et Vert-de-Fer sont les deux heureux élus qu’ils vous sera possible d’ajouter à votre collection sur Écarlate et Violet.

Le championnat du monde Pokémon au Japon

Si vous aimez voir des dresseurs s’affronter dans des duels, alors sachez que le championnat du monde Pokémon aura lieu au Japon pour sa version 2023. Rendez-vous entre le 11 et le 13 août à Yokohama pour assister, en physique, ou en ligne, à des affrontements sur Pokémon Écarlate et Violet, mais aussi Pokémon GO et Pokémon Unite. Plus de dix-mille personnes avaient participé en 2022 à Londres, record battu pour cette année ?

Netflix, toujours à l’affût des bonnes affaires

Une collaboration entre Netflix et The Pokémon Company a également été annoncée durant la présentation. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le visuel nous a laissés de marbre, tout comme le thème de la future série animée, qui s’appellera « La réceptionniste Pokémon ». Tournée en stop-motion, elle racontera le quotidien d’un hôtel dont les clients sont des Pokémon. Pas de date annoncée pour le moment, mais des nouvelles prévues courant 2023.

Quelques nouvelles de Pokémon Unite

Sorti en 2021, le MOBA au plus de 110 millions de téléchargements se voit affublé d’une petite mise à jour. Très bientôt, il vous sera possible d’incarner le Pokémon légendaire Zacian dans les arènes, mais aussi dans de nouvelles quêtes annexes qui lui seront associées. Quelques attaques inédites, quelques skins, bien peu à se mettre sous la dent pour les fans du jeu mobile.

Pokémon sleep, l’ovni inutile

Sur les vingt minutes de présentation, près de cinq étaient dédiées à un projet dans les tuyaux depuis de nombreux mois, le Pokémon Sleep. Le concept : installer un smartphone ou une mini pokéball, appelée Pokemon GO plus+, dans le lit de votre enfant, pour que celui-ci mesure, enregistre et analyse son sommeil. Cerise sur le gâteau : en fonction de son type de sommeil, votre enfant pourra capturer des Pokémon qui auraient le même type de sommeil que lui, en ne faisant rien. Incompréhensible, inutile, et surtout contraire à beaucoup de données sur la santé des enfants dormant trop proche d’un smartphone, nous passons notre tour.

Nous vous épargnons les détails concernant le Pokemon Café Remix, où il vous est possible de créer des menus à l’effigie et à destination de vos créatures, ainsi que sur le set pour jeu de cartes Pokémon, qui vous permettra de vous croire à une table de poker pendant vos parties de cartes. Dates et prix pas encore annoncés pour ces deux grosses nouveautés…

Vous l’aurez compris, nous ressortons très déçus de ce Pokemon Presents. Sortis des DLC, attendus, de Pokémon Écarlate et Violet, rien ne nous aura particulièrement emballés. The Pokemon Company continue de distiller ses petites créatures un peu partout dans notre quotidien. Parfois pour le meilleur. Aujourd’hui, c’est pour le pire.