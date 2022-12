Pokémon Écarlate et Violet – Guide de la chasse au shiny

Vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait, l’une des composantes essentielles d’un jeu Pokémon est la complétion du Pokédex. Même si certain.e.s font l’impasse sur la pratique, beaucoup vont encore plus loin que cette simple tâche et désirent ardemment obtenir les petites créatures les plus rares : les shiny. Variantes colorées des Pokémon présents dans le Pokédex, ces derniers peuvent être obtenus de différentes manières dans Pokémon Écarlate et Violet. Que ce soit dans la nature, dans des raids tera-cristaux ou encore par la reproduction, tous les moyens sont bons pour faire apparaître le sésame du dresseur averti.

Cependant, se lancer dans la shasse (chasse + shiny) n’est pas toujours chose aisée et c’est pourquoi nous vous avons concocté un guide complet, avec méthodes, pourcentages et astuces dans le but de vous aider à y voir plus clair pour que, vous aussi, puissiez briller en société aux côtés des autres chasseurs.

Première étape : préparatifs

Il est fortement déconseillé de vous frotter à la chasse au shiny dès votre entrée sur le territoire de Paldea. En effet, vos chances seront très minces, pour ne pas dire quasi-nulles, car vous partez avec une base d’une chance sur quatre-mille-quatre-vingt-seize. Autant dire que vous devrez chercher à réduire ce chiffre par tous les moyens. Pour commencer, vous devrez compléter le Pokédex régional, et donc capturer l’entièreté des Pokémon de Paldea, toute version confondue. Quand ce sera fait, rendez-vous dans la salle de biologie à l’Académie afin que M.Jacq vous remette le charme Chroma, un outil indispensable qui augmentera grandement vos chances, qui passeront ainsi à une sur mille-trois-cent-soixante-cinq.

Le charme Chroma en poche, il va falloir décider quel Pokémon sera votre premier shiny et, surtout, la méthode que vous allez utiliser. Il existe deux grandes façons d’obtenir des shiny dans Pokémon Écarlate et Violet, chacune avec ses trucs et pour vous faciliter le travail. Il est à noter que les raids tera-cristaux ne sont influencés ni par le charme Chroma, ni par la production de sandwich et que le taux d’obtention est donc immuable dans ces activités.

La méthode Masuda et la reproduction

La première méthode est la plus simple, mais également la plus redondante. Tout d’abord, vous devrez vous munir d’un Métamorphe afin de faciliter l’accouplement, ce dernier étant compatible avec tous les Pokémon reproductibles. Ces derniers se cachent sous la forme d’autres créatures dans Pokémon Écarlate et Violet. Pour les démasquer, vous n’aurez qu’à les viser : si vous les avez déjà découvert, sa véritable identité apparaîtra, et si ce n’est pas le cas, vous verrez des “???” à la place de son nom.

Une fois obtenu, procédez à un échange en ligne à l’aide du code universel 4448 4448. Ce dernier permet d’échanger des Métamorphes uniquement. Le but sera d’en obtenir un d’une région différente : Anglais, Japonais, Espagnol, peu importe. Cela permettra d’augmenter grandement vos chances.

Vous êtes maintenant prêts à vous lancer dans la production à grande échelle d’œufs de Pokémon. Pour ce faire, ne laissez dans votre équipe que votre Métamorphe fraîchement acquis et le Pokémon que vous souhaitez obtenir en shiny (ou une de ses évolutions). Lancez un pique-nique et préparez un sandwich avec les ingrédients suivants : Beurre, Beurre de cacahuètes et Banane. Il vous permettra d’obtenir l’aura Œufs Niveau 2, qui augmentera la production d’œufs.

Après que vos Pokémon ont ingurgité le mets, il ne vous restera qu’à attendre près du panier qui se trouve au sol au bout de la table pour récupérer vos œufs (toutes les 2-3 minutes, dix œufs maximum dans le panier). Nous ne saurions que trop vous conseiller d’avoir préparé quelques boîtes spécifiquement pour accueillir vos œufs, car vous en obtiendrez beaucoup (environ soixante avec l’aura Niv.2).

Une fois l’effet du sandwich passé et vos boîtes remplies, retirez les deux Pokémon de votre équipe et remplacez les par cinq œufs et un Pokémon disposant du talent Corps Ardent afin d’accélérer l’éclosion de votre récolte. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à marcher et croiser les doigts pour que votre Pokémon chromatique soit dans un des œufs. Petite astuce ; désactivez la sauvegarde automatique, sauvegardez juste avant de lancer le pique-nique et faites éclore vos œufs sans sauvegarder. Si vous trouvez votre shiny, hourra ! Sinon, quittez le jeu et relancez-le : vous conserverez vos ressources et vous épargnerez une longue séance de vidage de boîtes.

Cette méthode, bien que rébarbative, ne demande pas énormément de temps et peut être réalisée en parallèle de vos activités quotidiennes, tout en vous donnant une chance sur cinq-cent-douze d’obtenir un Pokémon chromatique (avec le charme Chroma).

La chasse sauvage et les apparitions massives

La seconde méthode, moins redondante mais tout aussi aléatoire et demandant plus de ressources est de chasser vos Pokémon shiny directement dans la nature. Pour cela, vous aurez évidemment besoin du charme Chroma mais également d’ingrédients spécifiques pour confectionner vos sandwichs, mécanique indispensable de Pokémon Écarlate et Violet, dont des épices secrètes qui ne se trouvent que rarement dans les raids 5 et 6 étoiles.

Trouvez une apparition massive d’un Pokémon qui vous intéresse (dézoomez votre carte jusqu’à l’avant-dernier cran : les Pokémon qui apparaissent encore sur cette dernière sont dans une apparition massive) et rendez-vous à l’endroit indiqué. Si aucune ne vous tente, avancez la date de votre console pour en faire apparaître de nouvelles. Une fois sur place, il sera l’heure de préparer un sandwich spécifique au type du Pokémon faisant parti de l’apparition massive.

Attention cependant, la recette change en fonction du Pokémon que vous désirez attraper, et cette dernière vous demandera systématiquement deux épices secrètes. Le but sera d’obtenir l’aura Brillance Niveau 3, augmentant le taux d’apparition des Shinys et l’aura Rencontre Niveau 3, augmentant quant à elle le taux d’apparition des Pokémon du type sélectionné.

Pour confectionner le sandwich idéal, la base sera toujours la même : Une tomate, un oignon, un poivron vert et un steak haché. Bien entendu, tout ceci peut être acheté dans les différents magasins qui jalonnent les villes de Paldea. Pour définir le type du Pokémon, voici les ingrédients que vous devrez ajouter, toujours par deux.

Normal : Tofu

Feu : Poivron Rouge

Eau : Concombre

Electrique : Poivron Jaune

Plante : Laitue

Glace : Bâtonnet de Craparoi

Combat : Cornichon

Poison : Poivron Vert

Sol : Jambon Blanc

Vol : Jambon cru

Psy : Oignon

Insecte : Tomate Cerise

Roche : Bacon

Spectre : Oignon Rouge

Dragon : Avocat

Ténèbres : Filet Fumé

Acier : Steak Haché

Fée : Tomate

Pour terminer votre sandwich, il vous suffira d’inclure deux épices secrètes de votre choix parmi celles dont vous disposez. Pensez bien à sauvegarder avant de réaliser votre sandwich car, les épices étant particulièrement rares, cela vous permettra de récupérer vos ressources en cas de chasse infructueuse.

À partir de maintenant, vous avez trente minutes pour trouver le sésame avant que l’effet du sandwich ne se dissipe. Vous pouvez cependant encore améliorer vos chances en effectuant une chaîne : tuez 30 Pokémon de l’espèce recherchée pour une première augmentation, montez à 60 pour le bonus maximal. Avec le sandwich, le charme Chroma et votre série, vous atteignez le même niveau de chances que la méthode Masuda, soit une chance sur cinq-cent-douze.

Une fois votre chaîne réalisée, tournez simplement dans la zone jusqu’à ce que votre cible se dévoile à vous. Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder devant elle, puis lancer le combat pour tenter de la capturer. En effet, le jeu calcule les créatures qui sont autour de vous et les garde en mémoire lors d’une sauvegarde. Prévoyez un Pokémon à qui vous aurez appris la capacité Faux-Chage que le professeur Jacq vous offre quand vous aurez complété 30 entrées du Pokédex. Cette technique fonctionne en dehors des apparitions massives mais c’est lors de ces dernières qu’elle montre tout son potentiel, vu qu’elles ne concernent que le Pokémon indiqué.

Vous voilà maintenant plus ou moins prêts à affronter le hasard. Le reste est entre vous et votre chance : l’Evoli shiny se trouvera-t-il dans le douzième ou le huit-cent-dix-septième œuf ? Vous faudra-t-il un ou sept sandwiches pour attraper cet Azumarill jaune ? Quoiqu’il en soit, nous vous souhaitons une bonne chasse, et que la chance soit avec vous !