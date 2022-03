Quelles évolutions pouvons-nous espérer de Pokémon Violet/Écarlate ?

Ça buche fort chez Game Freak ! Après un Pokémon Legends : Arceus qui apporte enfin un vrai coup de neuf à la série, la Pokémon Company nous balance un Pokémon Violet/Écarlate à la surprise générale ! Une 9ème génération inattendue qui arrive donc (très) peu après un titre singulier, ce qui laisse la part belle aux rêves autour des nouveautés que présentera le jeu.

On pourrait presque croire que Pokémon Legends : Arceus n’était en fait qu’un gigantesque bêta-test tant la date de sortie du prochain jeu est proche. Une réflexion douce amère qui bien que nous laissant un arrière goût d’escroquerie à 60€ nous allèche d’avance sur ce que pourra apporter le prochain épisode de la franchise.

Car nous sommes tous d’accord pour dire que le dernier titre en date a enfin posé les (poké)balls sur la table en proposant de vraies innovations, tant sur le gameplay que sur le fond, avec en premier lieu un open world inédit permettant un tout nouveau système de capture. Un retournement de veste magistral, qui pose déjà une base solide sujette à améliorations.

Nous avons adoré par exemple la nouvelle manière de chasser du Pikachu, inversant pour la première fois le rapport de force établi dans la série jusqu’à présent, où NOUS sommes désormais le danger qui bondit depuis les hautes herbes.

Nous avons aussi aimé découvrir pour la première fois les habitats naturels des Pokémon, même si ces derniers semblaient simplement posé là, attendant d’être capturé, donnant un manque de vie criant à l’ensemble. Un défaut qui nous aura finalement sorti un peu de la proposition de Game Freak, et que l’on espère voir corrigé dans le prochain titre. L’idéal étant, à titre d’exemple, les représentations d’écosystèmes présents dans New Pokémon Snap (oui, nous avons le droit de rêver).

Outre la capture, on espère aussi voir les combats évoluer un peu plus, car il y a temps à faire ! Un système en semi temps réel à la Xenoblade par exemple, qui même s’il ne change pas grandement sur le fond, apporterait un peu de dynamisme à des affrontements bien plat. Idem pour la logique de terrain, qui peut croire qu’aujourd’hui encore un Voltorbe soit capable de se battre sur l’eau en flottant par l’opération du St-Esprit ? Imaginez un peu, les types ne seraient plus seulement avantagés par leurs seules techniques, mais aussi par leur position : haute pour les Pokémons Vol, sous terre pour le type Sol, etc…

Un développement stratégique qui permettrait enfin d’aller au delà de l’éternel système de pierre-feuille-ciseau dans lequel le titre est embourbé depuis des années, en plus de permettre une meilleure gestion de la difficulté, autre sujet phare de la licence.

A l’opposé d’un Elden Ring (pour rester dans l’actualité), Pokémon sert de paratonnerre aux foudres des joueurs d’expérience roulant sur un jeu de moins en moins pensé pour eux. Quid donc d’un mode expert qui permettrait de saler un peu plus l’aventure auprès d’une fan base, certes vieillissante, mais toujours aussi présente ?

Pour ce qui est des « détails », Pokémon Legends : Arceus a su proposer de vraies innovations en terme d’ergonomie, avec en tête de liste la possibilité de gérer les attaques de ces Pokémons entre chaque combat, gommant enfin l’hérésie d’une bestiole intelligente comme Alakazam incapable de retenir plus de quatre attaques. Une refonte intelligente qui a même touché le mapping des touches, un peu perturbant de prime abord, mais tellement logique dans sa structure où tout est accessible d’un bouton.

C’est tout naturellement que nous attendons donc le même soin sur d’autres fonctionnalités « gadgets » qui pourraient tant apporter au monde de Pokémon Violet/Écarlate, avec notamment un mode online nous permettant (enfin) de créer sa propre arène, avec un champion par région physique. L’ajout d’un mode coop’ permettant de parcourir le monde à deux. Ou encore pour du offline, la possibilité de sortir son Pokémon et se balader avec (quelle frustration de ne pouvoir chevaucher que certains Pokémon dans le dernier épisode !).

Il y a tant à faire pour rendre l’expérience Pokémon plus immersive, notamment suite aux énormes changement apportés lors de Pokémon Légends : Arceus que nous nous permettons enfin de rêver au titre ultime attendu par des générations de fans avec Pokémon Violet/Écarlate.