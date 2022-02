Pokémon Écarlate et Violet – La nouvelle génération présentée

En voilà une surprise ! Décidément, pour une compagnie qui laissait entendre qu’il avait besoin de s’essayer à la création de nouveaux jeux et de nouveaux univers, ses équipes ne perdent pas de temps. Alors oui, on pourrait rappeler que nombre des derniers jeux Pokémon n’ont pas été développé chez Game Freak (Bandai Namco pour New Pokémon Snap, ILCA pour les remakes de Pokémon Diamant et Perle, Tencent pour Pokémon Unite) mais après avoir tout juste sorti Légendes Pokémon : Arceus, on pouvait s’attendre à ce que le studio prenne un peu de repos. Non, ce dernier confirme garder la tête dans le guidon et a dévoilé aujourd’hui le premier trailer de Pokémon Écarlate et Violet.

Oui, ça ne chôme vraiment pas chez Game Freak. Posant le point final à une présentation sans grande surprise (revenant majoritairement sur l’actualité des jeux mobiles Pokémon tout en annonçant une mise à jour pour les deux dernières cartouches sorties sur Switch), une courte vidéo nous aura permis de découvrir un aperçu du local qui attendra notre prochain voyage dans le monde des créatures de poche, un épisode sous le signe « del sol », de « la playa », un épisode qui sent bon le vin et l’huile d’olive, bref, un épisode méditerranéen (probablement donc aux couleurs de l’Espagne).

Qu’ajouter à ça ? Pour le moment, seule une poignée d’informations supplémentaires ont été divulguées. Tout d’abord, sans forcément le confirmer de vive voix, il semblerait que ces nouveaux titres s’inspirent de Légendes Pokémon : Arceus en termes de gameplay, un point que semble préciser le game design dans le trailer où chaque groupe de monstres semblent se prélasser près de hautes herbes (une planque parfaite donc pour initier une attaque surprise). Ensuite, les starters ont été présentés, monstres que vous pouvez découvrir dans l’illustration qui accompagne cet article. Enfin, une fenêtre de sortie, le jeu devrait sortir en fin d’année 2022 (probablement en novembre comme c’est souvent le cas pour la série).

Alors, quel sera votre partenaire pour ce nouveau voyage ? Poussacha ? Chochodile ? Coiffeton ? Avez-vous hâte de vous lancer dans l’exploration de cette nouvelle région et d’en découvrir les secrets ? Pokémon Écarlate et Violet devraient sortir en fin d’année sur Nintendo Switch, fin d’année chargée donc avec Xenoblade Chronicles 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.