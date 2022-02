Légendes Pokémon : Arceus – Guide de la chasse aux shiny

Vous l’avez vu venir, n’est-ce pas ? Vous vous doutiez bien que ce sujet allait bien finir par apparaître à notre table ? Légendes Pokémon : Arceus est enfin entre nos mains. Depuis quelques jours maintenant, les apprentis chercheurs du monde entier se sont lancés à la conquête d’Hisui et de ses environnements afin de dresser l’inventaire de sa faune, de ses secrets et de ses légendes.

Néanmoins, une nouvelle aventure dans le monde des Pokémon, c’est aussi l’occasion pour de mauvaises manies de revenir. Oui, nous parlons de la « shasse » : la quête obsessionnelle aux monstres chromatiques qui fascine depuis l’introduction de ces formes dans les versions Or et Argent. Ce spin-off époussetant un peu les codes de la série, l’activité aussi accueille de nouvelles règles pour accompagner les divers changements de gameplay et d’enjeux. Avant de vous rendre notre critique, on vous détaille les règles qui régissent la « shasse » dans Légendes Pokémon : Arceus.

Se préparer pour éviter les mauvaises surprises

Avant d’aller plus loin, on va faire dans la redite en rappelant un point essentiel et propre à cet épisode singulier et qui impacte la chasse aux shiny, mais aussi plus simplement la chasse : le caractère des monstres. Alors oui, vous avez vu le trailer, oui, certains fuient quand ils vous voient alors que d’autres, au contraire, viennent au contact. Vous comprendrez qu’il est par conséquent indispensable de bien connaître sa cible afin de maximiser vos chances de trouver celui que vous cherchez (et c’est d’autant plus vrai qu’il y a d’autres intérêts à maîtriser votre sujet ; enfin, on reviendra là-dessus).

Par conséquent, et pour éviter toutes déconvenues, préparez-vous bien. Qui que vous chassiez, prévoyez soins et balles de capture en conséquence, mais pas seulement. Faites preuve de souplesse et adaptez votre équipe à vos cibles. Un monstre électrique agressif ? Répondez avec des Pokémon Sol pour éliminer une partie de ses capacités d’entrée de jeu. Un monstre avec la fuite facile ? Puisqu’il est impossible de les retenir, et dans le cas où vos balles Plume ou Envol ne vous suffisent pas à garantir une capture, pourquoi pas des monstres rapides pour vous laisser une chance de lancer une balle de plus ?

Ceux s’étant déjà lancés à l’aventure des Plaines Obsidiennes ou à la découverte de tout autre coin d’Hisui le confirmeront, ça va être difficile de faire grand-chose dans ce jeu sans vous préparer. À la manière d’un Monster Hunter, soyez toujours prêt à toute éventualité et si jamais vous avez la chance de croiser un monstre rare ou, mieux, chromatique malgré le taux similaire à celui des derniers volets (soit 1 monstre sur 4096), il ne devrait pas pouvoir vous échapper.

Un chasseur sachant shasser sans son shien chien

Si ces chiffres vous donnent des vertiges, rassurez-vous, il existe une poignée de moyens d’augmenter vos chances d’empocher les monstres scintillants de vos rêves, ainsi que différentes méthodes passives et actives. Enfin, on dit « passives » parce que l’une de ces méthodes consiste à trouver le Charme Chroma. Pour l’ajouter à votre inventaire, c’est à Rusti-cité que ça se passe. Une fois la page Pokédex de chacun des monstres complétée (niveau 10), Selena vous offrira le bel objet facilitant la rencontre de bestioles brillantes. On poursuit !

Bon, « bien connaître sa cible ». Nous évoquions ce point plus haut, mais vous l’aurez vraisemblablement compris avec le segment sur le Charme Chroma, remplir les missions de votre Pokédex augmente vos chances de rencontrer des monstres chromatiques. Ne serait-ce que monter le niveau de recherche d’un monstre au niveau 10 (dix missions remplies, donc) multiplie par deux vos chances de rencontrer cette même bête dans sa forme rare (1/2048). Mais pour peu que vous décidiez de prendre le temps de remplir toutes les missions d’un monstre, les chances de le croiser avec des étoiles passent à 1/1024, un taux qui devient plus bas encore pour peu que vous possédiez le charme évoqué plus haut (1/585). Courage !

Enfin, il nous reste une option pour accroître vos chances de rencontrer des bestioles scintillantes : les apparitions massives. Aléatoirement, alors que vous quittez Rusti-Cité, le garde à la sortie vous indiquera que des monstres sont apparus en grande quantité. La carte vous indiquera alors le monstre en question et la zone. Il vous suffit ensuite de vous y rendre et de capturer ou d’éliminer tous les monstres qui apparaissent. Le twist, c’est que ces apparitions offrent une chance accrue de croiser des Pokémon shiny !

En effet, le taux explose avec vingt-cinq chances supplémentaires de croiser la version rare de ces bestioles. Et naturellement, ces taux continuent de grimper encore pour peu que vous ayez complété la page Pokédex d’un monstre et que vous possédiez le Charme Chroma grimpant à 1/128 (en notant que même sans ça, le taux de base dans ces zones est de 1/158). La chance ne sera peut-être pas toujours au rendez-vous, mais c’est mieux que rien. Notez que si vous sauvegardez avant de vous y rendre, il vous sera parfois possible de le refaire, mais ce n’est pas garanti.

Sans addition Charme Chroma Apparition massive Chroma + Apparition Base 4096 158 Page complète 2048 819 152 137 Page parfaite 1024 585 141 128

Pour une poignée de détails

Vous avez aimé recommencer en boucle Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante dans l’espoir de démarrer votre partie avec un shiny ? Si vous en êtes encore là avec Légendes Pokémon : Arceus, vous pouvez arrêter. Les Pokémon offerts dans le jeu (seulement ceux que vous obtenez au début de votre voyage) ne peuvent pas être chromatiques et c’est d’ailleurs aussi le cas des légendaires. Seuls les monstres capturables à l’infini dans la nature peuvent l’être.

Prêtez attention à ce qui vous entoure ! Lorsqu’un chromatique apparaît près de vous, comme dans la série principale, le titre vous l’indique avec un effet sonore. Pensez donc à regarder autour de vous si le bruit se fait entendre lors de vos courses. Notez également qu’il vous est possible de sauvegarder avant d’aller à l’assaut d’une bestiole étoilée, vous pourrez retenter votre chance si votre tentative tombe à l’eau.

On a fait le tour de tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans la chasse aux Pokémon chromatiques dans Légendes Pokémon : Arceus. Qu’en pensez-vous ? La chance vous a-t-elle souri ? N’hésitez pas à partager vos conseils dans les commentaires.