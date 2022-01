Légendes Pokémon : Arceus – Pourquoi le jeu est à la ramasse techniquement ?

Légendes Pokémon Arceus est sorti, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela chamboule pas mal nos habitudes concernant la licence. Le jeu ne méritait peut-être pas autant de craintes de notre part. C’est amusant, calme, et on prend un plaisir non dissimulé à capturer des Pokémon dans les terres d’Hisui. C’est même une prouesse que le jeu arrive à nous happer avec une formule qui change du tout au tout.

Et c’est peut-être là un début de réponse à nos questions. Game Freak fait les mêmes jeux depuis 20 ans, encore et encore, et la série est globalement la même à chaque épisode. Le peu de fois où Pokémon est sorti des sentiers battus, c’était avec des épisodes comme Pokémon Colosseum ou Pokémon Rangers, et les fans en gardent un souvenir indéfectible. Et bizarrement ces jeux-là ne sont pas développés par Game Freak.

Aujourd’hui, on se retrouve avec Légendes Pokémon : Arceus qui est, certes réussi dans son gameplay (on retrouve l’essence même de Pokémon : attrapez les tous !) mais le jeu est techniquement à la ramasse. Que ce soit graphiquement, au niveau de l’optimisation ou du clipping, le jeu nous fait retourner à l’époque de la GameCube. Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est passé en interne pour qu’on passe de The Legend of Zelda: Breath of The Wild qui cassait la baraque sur tous les plans en 2017, à Légendes Pokémon : Arceus qui fait grincer des dents ?

Game Freak n’a pas d’excuse

Graphiquement, Arceus est affligeant. Les zones sont vides et pauvres en détails, les textures sont fades, et parfois elles n’apparaissent même pas à 10 mètres de distance. Les arbres nous rappellent parfois l’époque World of Warcraft Vanilla, et les Pokémon qui sont très loin n’ont que 5 ou 6 images par seconde maximum.

Alors remettons les choses en place. Il est évident que Nintendo ne fait pas la course aux graphismes avec Sony ou Microsoft et leurs consoles respectives. Ce n’est pas le fond de commerce de l’entreprise, qui est plutôt là pour offrir un support inédit avec la Switch (console portable et de salon), tout en proposant un catalogue familial pour la grande partie de ses jeux. C’est même un point flagrant avec la version OLED, qui n’avait même pas reçu d’upgrade graphique quatre ans après le premier modèle.

Mais cela n’a pas empêché la Switch d’être une console à succès, et surtout, de proposer des jeux graphiquement impeccables. Le problème vient donc d’ailleurs, mais quand on compare ce Pokémon à (encore une fois) Breath of The Wild, sorti 5 ans plus tôt, ou encore Xenoblade Chronicles, développé par Monolith Soft en 2017 (qui a d’ailleurs aidé Nintendo sur BOTW), il est difficile d’accepter un tel rendu en 2022. Game Freak n’a simplement pas d’excuse.

Et à notre époque, il était évident que la formule de base de Pokémon ne pouvait pas perdurer. Il faut évoluer avec son temps ! C’est déjà ce qu’a voulu faire le studio avec les terres sauvages en 2019 dans Pokémon Épée et Bouclier, mais on évoquait déjà les problèmes graphiques et la pauvreté de la zone. Et même si Légendes Pokémon : Arceus n’est pas un réel monde ouvert, ici, les problèmes sautent aux yeux car c’est le cœur même du jeu : la liberté de découvrir de vastes étendues sauvages.

On ne va pas tout leur enlever, les animations des attaques ont été pour la majorité retravaillées entièrement, et il y a une réelle direction artistique assumée jusqu’au bout. Rappelons tout de même que Pokémon est la licence la plus rentable de tous les temps, devant Star Wars. On est en droit d’en demander un peu plus. Mais la réalité du terrain est sans doute tout autre.

Et l’avenir alors ?

Comme on l’a dit précédemment, Légendes Pokémon : Arceus ne repart pas (selon nous) avec un zéro pointé. Le jeu tente des choses, et en réussit un certain nombre. On en oublie même la forme par moments. Mais c’est le début d’une nouvelle ère pour Pokémon, qui peut désormais avoir l’ambition, dans l’avenir, de créer un vrai open-world avec les monstres de poches. Mais pour atteindre un tel rêve, il va falloir revoir les équipes en interne, et surtout, aller au bout des envies. On dirait même que le jeu tente de nouvelles choses, mais qu’il a trop peur d’aller en profondeur, ce qui pourrait perturber les habitudes du public (déjà que le titre sort complètement des sentiers battus).

Par ailleurs, il ne faudra peut-être pas trop rêver. Malgré la frustration des fans concernant Pokémon Épée et Bouclier, le jeu est un des titres les plus vendus de la Switch avec près de 20 millions de ventes. Et la raison est simple : le jeu est destiné à un public jeune et aux familles.

Et par extension, Légendes Pokémon : Arceus, bien que plus complexe dans son gameplay et son propos, a toujours la même cible, en témoigne le tutoriel qui dure près de 4 heures. Alors il ne faut pas se leurrer, on est très loin d’avoir un jeu vidéo Pokémon aussi mature que Breath of The Wild, Pokémon Colosseum ou XD, et on en est même très loin. En tant que fan, on a envie que la licence soit ambitieuse. Mais surtout, il faut d’abord revoir les équipes pour qu’elles suivent cette ambition. Car Légendes Pokémon : Arceus sera peut-être le dernier avertissement à ce niveau là. En attendant, on vous conseille d’essayer le jeu pour vous faire un réel avis. Nous, on retourne capturer des Pokémon !