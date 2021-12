Légendes Pokémon : Arceus serait le jeu le plus difficile de la série

2021 arrive à son terme. Pour beaucoup, c’est l’heure de dresser des bilans, de lister les succès et les échecs, bref de discuter des jeux marquants de ce millésime. Pour d’autres, 2021 appartient au passé et c’est vers l’avenir que se tournent leurs yeux. L’année à venir s’annonce plus palpitante encore (jetez un oeil a la liste des titres reportés, ça devrait suffire à vous convaincre). Ceci dit, nous n’attendons pas que des reports en 2022 et parmi les jeux les plus attendus figure Légendes Pokémon : Arceus.

Dire que le dernier effort de GameFreak est attendu au tournant est probablement de l’ordre de l’euphémisme. En effet, bien des raisons justifient l’attention que reçoit le titre. Déjà, c’est Pokémon et c’est généralement pas pour rien que la série continue de se vendre par palettes mais surtout, parmi les plus vieux joueurs, la sacro-sainteté de la série est remise en question, notamment avec les derniers épisodes, décevant d’un point de vue du contenu et de la technique. Légendes Pokémon : Arceus a la lourde tâche de rafraichir des mécaniques usées par 25 ans d’exploitation.

Et autant la Pokémon Company ne s’est pas privée pour nous détailler l’intégralité du contenu des remakes de Diamant et Perle avant la sortie des titres, autant elle sait se montrer discréte au sujet de son prochain projet, ne délivrant qu’une poignée d’informations par-ci par-là (comme les monstres exclusifs, les déclinaisons rapides et puissantes des capacités standards). Puisque la nature a horreur du vide, c’est tout naturellement internet qui cherche à combler les trous, ce que fait aujourd’hui un utilisateur Twitter (@Riddler_Khu).

Vous l’aurez compris, à partir d’ici, puisque nous nous apprêtons à nous enfoncer dans le monde des rumeurs, nous ne serions que vous conseiller de prendre ce qui va suivre avec une bonne dose de recul. C’est par le biais d’un thread assez long (à retrouver plus bas) que l’internaute aura décrit ce que devrait attendre les joueurs dans la cartouche.

Un constat d’abord : Légendes Pokémon : Arceus serait le jeu le plus long et le plus difficile de la série à ce jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu ne se contente pas d’être un simple RPG dans lequel on fait combattre des monstres mais s’approcherait en fait d’un jeu de survie avec tout ce que ça implique de gestion d’inventaire. En d’autres termes, puisque l’espace dans vos poches est limité, il vous faudra réfléchir vos « runs » (les objets que vous ramasserez notamment) afin que vous rentriez avec les objets nécessaires à vos quêtes en cours mais également ceux dont vous aurez besoin pour fabriquer vos outils (de capture par exemple).

Vous savez ce que ça implique ? Que ça va grinder dans les chaumières ! Permettez-nous de détailler : un postulat (le même depuis 1998 : « Attrapez-les tous »), une chaîne de production qui dépend de vos allers et venues (pas d’usines de Pokéballs) et un nouveau système de capture reposant sur le fait de surprendre son adversaire (l’avatar féminin du premier trailer se cachant dans l’herbe pour attraper des Lixy) et vous sentez la galère/le challenge, non ? Rassurez-vous cependant, le grinding devrait devenir plus simple à mesure que vous progressez dans le jeu avec des extensions d’inventaires. Enfin, tout ça, ça devrait rendre la chasse aux shiny bien plus compliquée encore…

Ouais parce que si vous pensiez qu’avoir une chance sur 4096 d’avoir des étoiles plein les yeux (et quelques méthodes pour réduire ce compte) c’était la galère, vous n’êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Toujours d’après Riddler_Khu, il serait bel et bien possible de croiser des Pokémon chromatiques dans Légendes Pokémon : Arceus et, comme dans Pokémon Let’s Go!, ils seraient visibles depuis la map ! Cool, n’est-ce pas ? C’est toujours mieux que ce qu’ont fait les remakes de Diamant et Perle, pas vrai ? On verra ce que vous penserez quand les monstres se carapateront sous vos yeux. En effet, si le bougre ne s’étale guère plus sur le sujet, il rappelle que des matériaux promotionnels indiquaient déjà que certains monstres seraient plus craintifs que d’autres soulignant l’importance de les surprendre depuis les hautes herbes.

Alors, que pensez-vous de ce coup de filet ? Ces rumeurs/leaks vous semblent-ils plausibles ? Nul doute que Légendes Pokémon : Arceus nous cache encore beaucoup de secrets et la perspective d’en apprendre plus nous aguiche au plus haut point. Gageons que quelqu’un nous partagera officiellement des nouvelles d’ici le 28 janvier, sa date de sortie.