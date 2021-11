Guide Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Où sont les CS ?

C’était donc ce que les joueurs réclamaient ? Sommes-nous les seuls à trouver ironique les premiers retours sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ? Non, nous ne parlons pas des bugs qui permettent de choper Shaymin ou de cloner vos monstres, ni même ceux qui vous permettent de franchir les murs mais bien des chiffres de vente records que les cartouches affichent. Quelques jours à peine après la sortie, nous sommes déjà des millions à arpenter les rues et les souterrains de Sinnoh, un succès donc total que confirment notamment les résultats anglais et nippons.

Où est l’ironie ? Il aura donc fallu les prises de risque de Pokémon Soleil et Lune, Let’s Go Évoli et Pikachu puis Épée et Bouclier pour que les fans désirent le retour à la formule originale, malgré la direction artistique chibi décriée à chaque bande-annonce et le jusqu’au-boutisme de la démarche de remake (le jeu est, à peu de chose près, identiques aux épisodes originaux sur DS). Et attendez alors Noël ! D’ici là, on ne serait pas franchement surpris de découvrir que le Père Noël apparaisse sur le registre des employés de la Pokémon Company…

Malgré la nouvelle couche de peinture, la révision du méta-jeu (avec la présence du type Fée par exemple), … Ces cartouches restent des remakes et des remakes très fidèles de surcroît. Tout y est à la même place ou presque, le bestiaire se limite aux 493 bêtes de l’époque et, malheureusement, on « fête » le retour des capsules secrètes. Pour rappel, il s’agit d’objet enseignant une capacité spéciale à vos bestioles. Intimement liées à votre progression (en gros, elles ne marchent pas si vous ne possédez pas le badge requis), elles sont souvent la clé de votre progression mais permettent également de résoudre des puzzles ou de découvrir des objets et monstres rares. Ce guide, nous espérons, vous permettra de savoir où les trouver et les badges nécessaires pour les mettre à profit.

Coupe

Autrefois CS1, la compétence Coupe est aujourd’hui collée derrière le numéro de CT93. Elle rejoindra la liste de vos options de terrain lorsque vous rencontrerez Cynthia pour la première fois à Vestigion. Il vous faudra vous défaire de Flo, la championne de la ville pour éliminer les arbustes sur votre chemin.

Vol

Largement une des plus utiles des compétences, Vol s’obtient vers le milieu de votre aventure et vous permet de revenir à n’importe quelle ville déjà visitée. Vous la trouverez dans le hangar de la Team Galaxy à Voilaroc. Il vous suffit de rentrer dans le bâtiment pour la trouver sur votre droite. Pour pouvoir en faire usage, il vous faudra cependant affronter et mettre en déroute la Championne de la ville. Sinon, vous aviez remarqué qu’on peut à présent utiliser la compétence depuis la carte ?

Surf

Sinnoh n’est peut-être pas la région la plus chaude du lore de Pokémon mais on peut tout de même y surfer. Il vous faudra tout de même la trouver avant. Pas bien difficile cependant puisqu’il suffit de remplir une mission pour la grand-mère de Cynthia, cheftaine de Célestia. Enfin, ça et avoir mis une rouste au champion de Unionpolis.

Force

Avec Force, vous pouvez invoquer un monstre costaud afin qu’il pousse les rochers trop lourds pour les petits bras maigrelets de votre avatar. Elle vous sera offerte par un PNJ au sommet de la Tour Perdue, au sud de Bonville mais il vous faudra quand même mettre au défi Charles à l’arène de Joliberges pour l’utiliser.

Anti-Brume

Celle-ci est amusante puisqu’elle est exclusive à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (bien entendu, elle est aussi présente dans les versions originales et la version Platine). Anti-Brume est tout simplement indispensable. En effet, sans elle, impossible de lever le brouillard de certains coins du jeu (oui, si ça vous rappelle Flash, c’est normal). Pour la trouver, il vous suffit de vous rendre au Grand Marais, la zone Safari de Verchamps et de parler à la personne à droite de l’entrée. Pour la mettre à l’usage en revanche, il faudra maltraiter l’équipe du champion de cette même ville.

Éclate-Roc

Pour fracturer les rochers qui vous bloquent la route, enfin, ceux que vous ne pouvez pousser ou altérer, il vous faut cette compétence. Pour l’ajouter à votre arsenal de compétences, c’est à Charbourg que ça se passe. Enfin, plus précisément dans la grotte juste avant d’y entrer. Elle vous sera donnée par un PNJ en même temps que l’application Pokémontre réunissant les CS (ça aurait été parfait si Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante avait été compatible avec les options tactiles…). Notez que vous ne fracturerez pas de rochers tant que vous n’aurait pas fracturé l’équipe du champion de Charbourg.

Cascade

Cascade, maintenant CT99, sera en fait la dernière que vous trouverez de cette liste et vous permettra de remonter le long de… cascades. Elle vous sera notamment utile pour rejoindre la Route Victoire et la Ligue Pokémon de Sinnoh. Pour l’acquérir, il vous suffira de parler avec Jasmine au nord de Rivamar après avoir vaincu le champion de la ville. Et puisque la nature est bien faite, le champion vous ayant déjà remis son badge, vous pourrez utiliser la CS sans attendre.

Escalade

Enfin, pour clore la marche, la compétence Escalade permet de grimper des falaises escarpées. La capsule sera à trouver sur la route 217 autour d’une des quelques habitations. Si vous galerez vraiment à la trouver, n’hésitez pas à y rentrer afin de parler avec leurs occupants. Si l’un d’eux se plaint de l’avoir perdue, fouillez les alentours de sa demeure et vous la trouverez. Il vous faudra tout de même grimper jusqu’à Frimapic et abattre l’équipe de la championne pour utiliser cette fonction.

Voilà, c’est à peu près tout ce que vous devez savoir pour mener à terme votre aventure dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. N’hésitez pas à commenter pour ajouter vos conseils de dresseurs.