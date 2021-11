Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Guide de shasse

Vingt-cinq ans. Ça fait vingt-cinq ans que les petits et les grands du monde entier se réunissent religieusement pour chasser Pikachu et consorts, découvrir et redécouvrir de nouvelles régions et se lancer de nouveaux défis. Et parmi les défis les plus grisants que la série propose : la « shasse » ou « shiny hunting ». Qu’ils sont fiers les joueurs en exhibant leurs trophées brillants et comment leur en vouloir, ils sont si rares ! Bref, on ne sait pas encore combien ont cédé aux charmes de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante après ce premier week-end de lancement, mais on connaît déjà les méthodes pour ajouter des monstres brillants à votre équipe.

On ne va pas revenir sur les Pokémon shiny, ça fait maintenant plus de vingt ans que ça existe (apparus pour la première fois dans les versions OG d’Or et Argent), alors tous les joueurs savent ce que c’est. En revanche, si vous aviez lâché la série et n’êtes revenu que pour revivre un moment de nostalgie avec la ferme intention de poncer cet épisode de votre enfance, notez que certaines choses ont changé en votre absence comme, par exemple, les taux d’apparition de créatures chromatiques.

Autrefois, sur Game Boy Advance et sur DS, le taux de rencontre était d’une chance sur 8192. Or, depuis la sixième génération (Pokémon X et Y), le taux s’est fixé à 1/4096, un taux bien moindre par rapport aux origines et qui peut encore être altéré pour peu que vous possédiez le Charme Chroma. Absent des versions originales, cet objet, récompensant ceux qui ont su remplir complétement leur Pokédex, permet de réduire à 1/1365 le taux de rencontre des monstres shiny, à moins que vous ne pratiquiez l’une des méthodes de chasse suivantes.

Saviez-vous que c’est justement à partir du diptyque Diamant et Perle des origines que sont apparus les premières méthodes de shasse ? S’il était possible de trouver des monstres chromatiques avant (on l’a dit plus haut déjà), il était alors impossible d’influencer les nombres en votre faveur jusqu’à ces cartouches. Ce changement se nomme PokéRadar et est aussi de la partie dans Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante. Il s’agit d’une application de la PokéMontre, offerte par le Prof. Sorbier si vous lui rendez visite à Littorella après avoir croisé tous les monstres de Sinnoh.

Cette façon de chasser consiste à utiliser ce radar pour enchainer les rencontres avec une bestiole. À partir de votre position et après avoir activé l’application, des herbes se mettront à remuer. Il vous faut alors rejoindre une touffe ayant gigoté à quatre cases de la vôtre sans croiser de bêtes sauvages (le Max Repousse est votre ami) ni appuyer par accident sur un mauvais bouton (le vélo par exemple). Si vous faites les choses bien et que vous capturez ou mettez K.O. le monstre choisi à répétition, vos chances de croiser un shiny augmentent jusqu’à 1/100 après quarante rencontres. Il ne vous reste plus qu’à espérer qu’une touffe d’herbe se mette à scintiller. Incompatible avec le Charme Chroma.

En revanche, l’amulette a un effet sur celle qui suit ! Nous en avons déjà parlé (et vous aiguillons donc volontiers vers ce dossier avec un lien), mais la Méthode Masuda est elle aussi de la partie. Également introduite avec ces versions, cette technique d’élevage permettait d’augmenter ses chances d’obtenir des Pokémon shiny par œufs en formant des couples de Pokémon de différentes nationalités. Cette technique, promouvant la fonction en ligne alors inédite dans la série, passait vos chances d’obtenir un bébé scintillant à 1/682, voire 1/512 si vous possédez le Charme Chroma.

Et qu’en est-il donc du Grand Souterrain ? S’il y a bien une feature incontournable de la quatrième génération, c’est bien le Grand Souterrain. Naturellement, il est aussi de la partie dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (le contraire aurait été malheureux). Pour cette édition 2021, il a même fait peau neuve et revoit une partie de sa copie en nous offrant de décorer une garçonnière avec des statues voire des statues de Pokémon shiny. Un impact sur la faune ?

Oui, il est possible par le biais de ces statues d’influencer l’apparition d’un type, mais apparemment, pas celle de créatures shiny. En associant les statues de monstres de manière à favoriser un type, ce type sera plus présent dans les différentes salles abritant des monstres. Pour obtenir ces statues, il suffit de récolter une quarantaine de points Taupiqueur dans les couloirs puis de creuser lorsque la jauge symbolisant vos points clignote. Agencer votre piaule vous permettra donc de chasser les monstres par types, une aubaine puisque ces salles permettent de voir les monstres à capturer. Même si les équipes de développement n’ont pas jugé nécessaire d’afficher ceux habillés de leurs couleurs d’apparat. Pas cool.

Enfin, avant de nous quitter, il est bon de signaler un dernier point. Pour ceux qui ont du temps libre et de la passion à revendre, il est bon de signaler qu’il n’y a pas (ou presque pas) de monstres shiny-lock dans cette version. Comprenez par là que toutes les bestioles, ce qui inclut notamment les starters, les Pokémon elfes ainsi que Dialga et Palkia peuvent tous être rencontrés sous leur forme d’apparat. Ainsi, libre à vous de redémarrer le jeu en boucle jusqu’à obtenir votre Graal, sauf pour Mew et Manaphy en revanche (qui eux sont shiny-lock).

Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y a à savoir au sujet des techniques pour trouver des monstres chromatiques dans le duo de cartouches Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Avez-vous déjà ajouté certains monstres brillants à votre collection/équipe ? Ce sujet s’étoffe encore au moment où nous rédigeons ces lignes, alors n’hésitez pas à revenir pour consulter les diverses corrections et ajouts.