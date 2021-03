New Pokémon Snap – On fait le point sur les nouveautés !

La sortie de New Pokémon Snap approche à vitesse extrême et, naturellement, la Pokémon Company profite de l’occasion pour remettre un coup de cireuse avant la sortie de son titre (et pour rappeler aux Pokéfans obnubilés par Légendes Pokémon : Arceus que d’autres jeux sont prévus).

Pas de trailer aujourd’hui, puisque cette fois-ci, les nouveautés que vous allez découvrir plus bas proviennent de différentes rédactions et influenceurs (français et internationaux), ces derniers ayant été invités pour un nouvel événement hands-off en ligne.

Nous précisons bien “hands-off”, car ni même notre Jeuxvideo.com national, ou encore NintendoLife et GameInformer (pour ne citer que ces derniers) n’ont pu poser leurs mains sur cette randonnée safari photo. Ceci dit, cela ne change rien, ils ont tous des nouveautés croustillantes à partager et des nouvelles qui rassureront les vieux râleurs qui ont pris part au voyage initial sur Nintendo 64.

Oui, l’expérience proposée est très similaire à celle de l’originale, autant sur le fond que sur la forme, mais cette version Switch, avec ses différents ajouts, la magnifie sur tous les plans.

Naturellement, ce premier constat apparaît évident sur le plan graphique. Vous l’avez vu dans les trailers et nous aussi, ces années de progrès technologiques paient ici avec des petits monstres dont les modèles sont beaux et clairs, ainsi qu’avec des environnements aussi détaillés que colorés. Mais ce n’est pas les seuls points sur lesquels le titre se démarque.

Contrairement à l’original, les différents parcours seront enrichis de bien des façons. S’ils proposeront divers embranchements, il sera aussi possible de les parcourir à divers moments de la journée. Autant de possibilités de rencontrer et d’interagir avec nos chers et tendres Pokémon.

Et autant dire qu’il y en a en plus. Ce ne sont pas moins de 200 créatures de poche que nous croiserons durant nos expéditions et on aura bien des façons de jouer avec eux. De jour comme de nuit, divers objets nous permettront d’interagir avec eux. On pourra notamment jeter des pommes, jouer une petite mélodie ou activer un radar, ce dernier faisant apparaître le nom de votre cible tout en captant son attention.

La nuit sera l’occasion de lancer des balles lumineuses qui auront pour effet de faire briller le monstre ou un élément du décor précis. Il est possible que de petites bêtes cachées nous apparaissent alors grâce à cette nouvelle source lumineuse.

Côté immersion, les différentes rédactions semblaient indiquer que le doublage ferait également son retour sur cet épisode. Seulement, triste nouvelle pour nous autres Français, si l’épisode original nous permettait de profiter d’un doublage français, il semblerait que le Prof. Miroir et les habitants de Lentil ne parlent ici que japonais ou anglais (pour le moment ?).

On peut alors toujours se consoler en se disant que la console étant bardée de capteurs, il sera possible d’activer ou de désactiver la gyroscopie à l’envie. De même que l’on ne sera plus obligé de zoomer pour prendre des photos. Bref, on sèche nos larmes comme on le peut.

Enfin, la grosse différence avec l’épisode de 2000, année de sortie de Pokémon Snap 1er du nom, c’est qu’aujourd’hui, les enfants qui vont découvrir le jeu ont déjà en leur possession pour la plupart des smartphones puissants et sont même parfois déjà présents sur les réseaux sociaux, choses que New Pokémon Snap proposera aussi.

Effectivement, une fois vos plus belles photos passées au crible par le Prof., vous pourrez décider ou non de les partager sur internet au travers d’un réseau social interne. Pour ce faire, vous aurez forcément besoin de l’abonnement Nintendo Switch Online, on n’est pas bête chez Nintendo. Ce réseau social vous permettra également de modifier vos photos avant partage grâce à un outil de retouche assez complet. Impossible de les modifier avant de les présenter au Prof. en revanche, car pour lui, la photo, c’est du “serious business”.

Alors, qu’en pensez-vous ? Nous, ce New Pokémon Snap nous hype et nous avons plutôt hâte de découvrir ses plages de sable fin, ses falaises escarpées et les petites monstruosités qui y vivent de jour comme de nuit. Finalement, il ne manquerait qu’une compatibilité avec le Nintendo Labo VR et le titre serait parfait. New Pokémon Snap sortira sur Nintendo Switch le 30 avril.