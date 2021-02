Ova Magica – Quand Pokémon et Harvest Moon font un enfant

Rien de mieux que de se lover dans un peu de tranquillité et de douceur pour apaiser l’âme. Si on peut se tourner vers un film que l’on affectionne, un livre de son enfance ou la mélodie d’une chanson qui nous est chère, les jeux vidéo regorgent aussi de nombreux titres dans lesquels on peut oublier ces moments difficiles. Parmi eux, le “life-sim” est le genre roi comme le confirme le succès du dernier Animal Crossing (30 millions d’unités en un an sous la Covid-19). Il va de soi qu’on en souhaite tout autant à Ova Magica.

Précisons d’abord que Ova Magica n’est pas exactement comme Animal Crossing et se rapproche un peu plus d’Harvest Moon ou de Story of Seasons si nous devions comparer. Effectivement, comme dans ces simulations de vie fermière, vous devez (une fois encore) rendre la vie à un village désert et vous enrichir (quitte à y être).

“Bah tiens, c’est original !” Bien sûr, à quoi vous vous attendiez ? Les changements, on les retrouve rarement sur les concepts de base ! Ici, comme partout ailleurs, vous pourrez planter, pêcher, miner, récolter, flirter, tabasser des boutons pour faire passer le texte, courir contre la montre et vous marier. Néanmoins, s’il vous est déjà arrivé de jouer à un jeu de ce genre et de vous dire “OK, c’est cool, mais ça manque quand même de combat de Pokémon…”, vous devriez être servi.

Oui, parce que c’est le fond de commerce du projet de ce petit studio. Dans Ova Magica, non seulement vous pouvez vous battre pour devenir le meilleur fermier/pêcheur/mineur, mais vous pouvez également être le meilleur dresseur. On vous permet ici d’élever des blobs/slimes, monstres avec de nombreuses apparences, fonctions et usages qui vous serviront autant dans des combats que dans les tâches du quotidien (plus utiles que votre chat donc) et que vous pouvez croiser, accoupler… bref, élever.

Naturellement, histoire de rendre la tambouille plus riche, le jeu prend également en compte les progrès que le genre a accomplis sur ces dernières années. Parmi ces progrès, la possibilité d’incarner un homme ou une femme, de choisir parmi de nombreux prétendants – cela, bien sûr, sans distinction de genre –, de crafter vos propres outils, meubles ou costumes, mais aussi de modifier l’apparence de votre ferme. En gros, un jeu bien complet qui vous laisse le choix sur à peu près tout.

Bon, avec tout ça, elle est où l’embrouille ? Eh bien, il n’y en a pas réellement. Cette présentation fait suite à l’officialisation du projet par le biais d’une demande de financement participatif, mais le studio et son jeu ambitieux ont déjà récolté près de six fois la somme demandée. Donc, que vous décidiez ou pas de participer (lien dans les sources), Ova Magica sortira (normalement) au début de l’an prochain sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et Nintendo Switch. Et puisque illustrer ne sera pas de trop, retrouvez ci-dessous le trailer conçu pour faire les yeux doux aux investisseurs.