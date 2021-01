Story of Seasons: Pioneers of Olive Town fera pousser du contenu en plus

Tiens, c’est pas souvent qu’on a quelque chose de totalement inédit dans un jeu de cette série ! Si on pourra toujours s’accorder pour reconnaître que Story of Seasons (comme son rival Harvest Moon) fait toujours quelque chose pour se renouveler d’un épisode sur l’autre (souvent juste avec des éléments cosmétiques ou l’introduction d’animaux exclusifs), c’est pas souvent que la surprise prend. Mais cette fois-ci, force est de constater que la surprise et au rendez-vous. Et oui, auriez-vous pensé que Marvelous et XSeed Games allongeraient Story of Seasons: Pioneers of Olive Town avec un pack d’extension ?

Alors, avez-vous été surpris ? Maintenant, on peut peut-être parler de ce qui nous y attendra. Il est à noté que ce lot contient majoritairement des éléments cosmétiques mais également, de la nouveauté dans de la nouveauté, des quêtes annexes et de nouvelles personnes à séduire. Le tout arrivera au compte goutte mois par mois de mars à août. Chacune de ces vagues permettra soit de mettre la main sur de nouveaux costumes pour les divers protagonistes du jeu (votre avatar et les prétendants), soit d’en accueillir de nouveaux ou un chapitre supplémentaire avec des bonus.

Ce qui pourrait vous inciter le plus à pencher vers ce supplément sera probablement votre affinité avec la série puisque les différents prétendants ajoutés au fil des mois proviennent de jeux antérieurs à cet épisode. Si l’identité de ces possibles conquêtes est encore inconnue, leur origine en revanche l’est puisque les différents personnages d’avril seront issus de Harvest Moon 3D: A New Beginning (avant que XSeed ne récupère les droits pour un peu plus de confusion), ceux de juin de la version 2014 de Story of Season et enfin, les arrivants d’août nous feront la joie de leur visite depuis Story of Season: Trio of Towns.

Il ne nous reste plus qu’à vous annoncer le prix. En plus des 40€ à débourser pour vous offrir le jeu (ou les 60€ si vous vous offrez l’édition deluxe), c’est une rallonge de 20 euros qu’il vous faudra sortir de la poche. À vous de trancher si ça en vaut le coup ou pas mais bon, “si vous avez la passion du sillon, la fièvre de la fève”, votre décision est sans doute déjà prise. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town est une exclu Switch devant laquelle vous pourrez vous planter dès le 26 mars.