Harvest Moon: One World – L’édition collector se dévoile

Dans la vie, des timings curieux, on en vit/voit tous (comme quand on achète un jeu sur Steam et qu’on le retrouve dans la liste des soldés quelques jours plus tard…). Dans cette liste d’évènements impromptus, et dans une moindre mesure, nous allons pouvoir ajouter la nouvelle du jour. Difficile de savoir ce qui pousse l’éditeur à annoncer ça aujourd’hui, est-ce que pour générer de la hype ? Est-ce que c’est purement et simplement de l’incompétence ? mais voilà, Natsume a pris les devants et présente à nos yeux, en ce jour, le coffret collector de Harvest Moon: One World.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le dernier volet de la simulation de vie fermière proposera un bel écrin, mais est-ce qu’ils ne se lassent pas de la seule image qu’ils ont pris le temps de dessiner. Effectivement, on retrouvera dans une jolie boîte : le jeu (bien entendu), la bande-son (difficile de savoir si elle est plaisante à l’heure actuelle), un poster et des jolis pins qui représentent les différents animaux qu’on pourra retrouver dans notre ferme (et qui constitue selon nous, le meilleur élément du coffret). Et oui, vous constaterez dans le visuel ci-dessous que notre commentaire sur le dessin n’est pas volé puisque vous le retrouvez sur presque tous les éléments de cette boîte pour collectionneur.

Mais revenons sur cette histoire de timing, pourquoi est-il si hasardeux ? Selon nous, développer le package d’un jeu et le présenter au public devrait venir après en avoir dit un peu plus sur son approche, non ? D’autant que Harvest Moon: One World veut se démarquer de la série en partant du postulat que l’agriculture n’existe pas dans le monde en question. En plus, on ne peut pas dire que le trailer présenté en juin vend bien son concept (non mais sérieux, voir le protagoniste courir dans différents décors et bêcher, c’est pas ouf quoi). Bref, cet épisode ressemble une fois de plus à un sujet intéressant développé mais qui est resté au bureau pendant qu’on sortait une cartouche…

Qu’à cela ne tienne, si le titre ne possède toujours de date de sortie, toujours pas de réelles explications sur son contenu et ses enjeux, on sait au moins qu’Harvest Moon: One World disposera d’une version physique et d’une version collector, en tout cas, en ce qui concerne le sol américain. Il est attendu sur Nintendo Switch et PlayStation 4 dans le courant de l’année. On vous remet la bande-annonce pour vous rafraichir la mémoire.