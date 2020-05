Harvest Moon: One World – La licence fait peau neuve ?

Natsume vient d’annoncer le renouveau de la simulation de vie paysanne romancée, bienvenue à Harvest Moon: New World.

Quand on évoque les simulations de vie paysanne, il est difficile de ne pas revenir sur le succès de Stardew Valley. Et en même temps, cet excellent titre de Chucklefish a tout pour plaire. On y retrouve des personnages attachants, un gameplay simple et accessible, du crafting et des graphismes en pixel-art qui, sans renouveler le genre, sont plus qu’appréciables. Bref, un must-have pour les amateurs du genre, mais un must-have qui ne serait rien sans Harvest Moon. Natsume, le studio qui a récupéré le nom du grand-père du genre, s’apprête à dépoussiérer son héritage et nous dévoile son nouveau projet intitulé Harvest Moon: One World.

L’annonce est tombée hier des lèvres de Hiro Maekawa, Président et CEO de Natsume, qui annonce beaucoup de changements dans sa tentative de regagner sa place face à son rival Story of Seasons (l’équipe derrière le Harvest Moon original). S’il sera toujours question d’utiliser haches, arrosoirs et bêches (c’est bien un jeu de ferme, hein ?), le jeu devrait secouer la formule initiale en nous proposant de découvrir tout un panel de visages familiers et inconnus dans un monde où les fruits et légumes (comme nous les imaginons) n’existent pas.

Avant de vous emballer et de vous demander dans quel genre de monde c’est possible, l’intéressé nous indique que tout un pan de la carte sera une zone à découvrir et explorer. Dans des décors allant des plages de sable jaune aux cimes enneigées, il vous reviendra de chercher les germes parfaits pour créer le concept de ferme et de le développer d’après des légendes anciennes. Il déclare à ce propos :

« Harvest Moon: One World présente une toute nouvelle façon d’explorer Harvest Moon qui ravira autant les habitués de la série que les nouveaux venus. Harvest Moon a évolué au fil des décennies, mais a aussi toujours gardé cet aspect traditionnel et bon enfant de la culture agricole qui a fait la renommée de la franchise. Le nouveau moteur et les nouveaux graphismes vont d’ailleurs encore améliorer cette expérience pour 2020, et nous sommes impatients de pouvoir vous révéler des informations au sujet de Harvest Moon: One World dans les prochains mois. »

Une approche pour le moins intéressante qui ne demande qu’à germer d’autant qu’elle sera servie par un nouveau moteur graphique et de nouvelles possibilités en termes de gameplay. Cependant, ces nouveautés devront rester au conditionnel puisque, à l’heure actuelle, aucune illustration n’étaye les propos évoqués (et qui sont encore très maigres). Mais tout vient à point à qui sait attendre. Natsume compte nous en montrer un peu plus sur ce jeu dans les jours à venir.

Harvest Moon: One World est prévu pour le courant de l’année 2020 avec une sortie en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à revenir pour suivre l’actualité de ce nouveau titre dans la série. Pour des sensations similaires, ajoutons que le remake de Friends of Mineral Town est, lui, toujours prévu pour cet été. Espérons qu’il ne fera pas chou blanc…