Story of Seasons: Pioneers of Olive Town apparaît sur notre calendrier

On disait quoi déjà sur les simulations de vie fermière dans notre article sur My Time at Sandrock ? On vous y disait que depuis Stardew Valley, le genre prolifère pour le plus grand bonheur des fans de gestion et d’animaux mignons (incluant votre fidèle serviteur). Et pour preuve, au jour d’aujourd’hui, en plus du jeu cité précédemment, on attend au moins quatre ou cinq jeux de ce genre, jeux parmi lesquels on retrouve Harvest Moon: One World (enfin, peut-être que c’est votre cas), ou Garden Story (apparu dans le Nintendo Showcase du 18 août), on trouvera également désormais Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Effectivement, depuis hier et le dernier show de Nintendo consacré aux studios “partenaires” (rien de sexuel), on sait que le jeu fera son apparition sur la dernière console de Big N. Au programme, attendez-vous à des surprises ! Non, nous plaisantons bien sûr. Comme d’habitude, on retrouvera les poncifs du genre : la fuite de la vie citadine, l’exploitation agricole de papy, les patates, les navets et les choux… Enfin, oui, mais avec un léger twist.

Oui, parce qu’en fait, depuis le temps où votre grand-père s’occupait de sa ferme à Olive Town, il s’en est passé du temps et naturellement, vu qu’il ne s’occupe plus de sa ferme, comme pour Tchernobyl, la nature a repris ses droits (exemple extrême que nous assumons moyen quand même). À vous donc de nettoyer intégralement les terrains et de rendre pérenne votre exploitation. Vous pourrez y découvrir de nouvelles plantes, des animaux, mais également des bâtisses à retaper.

Enfin, une bonne nouvelle pour ceux qui aiment l’urbanisme, si vous ne choisirez probablement pas à quoi ressemblera votre ville, vous aurez au moins la possibilité de choisir comment agencer votre ferme en plaçant les bâtiments et en traçant les routes.

Finalement, il ne reste plus qu’une mauvaise nouvelle à traiter. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ne sera disponible que sur Nintendo Switch, laissant par conséquent les joueurs PC, PlayStation et Xbox sur le carreau. Le jeu sortira le 23 mars 2021.