My Time at Sandrock – Une nouvelle aventure en guise de désert

On ne sait pas pour vous, mais les simulations de vie fermière, c’est un peu notre péché mignon. Difficile pour nous de ne pas nous exciter à l’idée de développer et maintenir un empire agricole, d’empiler les liasses et les réinvestir, courir contre la montre pour nourrir nos bêtes, fouiller des grottes et trouver l’amour… Vraiment grisant, non ?

Depuis le retour aux sources du genre opéré par Eric Barone et son Stardew Valley, le genre a retrouvé de sa superbe au point qu’au jour d’aujourd’hui, de nombreux titres se sont ajoutés à la liste qui en attend encore d’ailleurs, une liste qui pourrait même accueillir sur le long terme My Time at Sandrock.

Mais dites, ce nom ne vous semble-t-il pas familier ? Effectivement, il s’agit bien d’une suite spirituelle de My Time at Portia, titre apparu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais qui se déroulera dans un village sec au cœur d’un désert rocailleux plutôt qu’une bourgade entourée de verdure.

Alors qu’il était initialement prévu pour n’être qu’un DLC, le studio Pathea est finalement revenu sur sa décision et, tout en demandant l’aide financière des fans (via le crowdfunding), promet une aventure inédite mise en scène au travers de nouveaux graphismes, avec de nouvelles options et un mode multijoueur complet.

Pour le reste, vous devriez être en terrain connu. Comme pour quasiment tous les jeux de ce genre, My Time at Sandrock vous demandera de vous investir et de vous allier avec les habitants de ce village pour lui redonner vie.

Naturellement, il vous faudra donc planter, creuser, collecter et vous battre afin de rebâtir le Sandrock de demain ! Enfin, nous, on vous dit ça, mais un coup d’œil à la vidéo de présentation (ci-dessous) ou à la page Kickstarter du projet (dans les sources) devrait vous donner une idée plus claire de ce qui vous attend.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, My Time at Sandrock est à deux doigts d’être financé, ce qui devrait lui garantir une sortie en 2022 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC via l’Epic Game Store et Steam. À vous de voir si vous souhaitez investir un peu pour plus de contenu par la suite.