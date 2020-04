Witchbrook – Le farm life simulator dans l’univers d’Harry Potter

Bienvenue à Poudlard: New Horizons.

C’était il y a déjà quelques années, le studio londonien Chucklefish (Starbound, Wargroove) nous présentait son nouveau jeu Witchbrook. Bien qu’il portait à l’époque un autre nom: Spellbound. Néanmoins le concept était déjà de proposer un mélange entre Harry Potter et Stardew Valley. Sans nouvelles du titre depuis fort longtemps, le voici qui refait surface pour nous apporter quelques nouvelles et visuels.

Witchbrook devrait donc proposer de vivre sa petite vie d’apprenti sorcier dans l’école de magie du même nom. A l’instar de Harry, Ron et Hermione il faudra développer ses capacités magiques, suivre des cours et rendre des devoirs dans le but d’être diplômé. D’ailleurs vous formerez peut-être votre propre petite bande de copains avec qui sécher les cours de potion. En effet, il sera possible de dialoguer et tisser des liens avec les autres élèves et habitants de la ville. L’occasion de créer de franches amitiés ou des rivalités féroces. Et pourquoi pas trouver le ou la partenaire idéal pour vous accompagner au bal de promo.

Tout un système de relations avec les PNJ qui n’est pas sans rappeler Persona. A coté de cela, il sera possible d’effectuer des activités extra-scolaires. Là pour le coup on est plus proche de Stardew Valley ou autre simulateur de ferme avec des activités comme la pêche et la botanique. Vous pourrez passer des heures à entretenir vos plans de mandragore ou autres haricots magiques.

Afin que la magie s’opère visuellement, Witchbrook suivra la route tracés par les précédents titres du Studio Chucklefish en proposant un pixel art plein de détails et chatoyant. Les visuels récent affichant un monde en 3D isométrique. Un choix graphique qui correspond bien au genre du life simulator (simulateur de vie). L’on remarquera également que les graphismes se sont nettement étoffé lorsqu’on les compare aux visuels datant de l’époque où titre portait toujours le nom de Spellbound.

Si vous avez déjà enfilé votre cape avec votre grimoire à la main et le balai prêt à décoller, vous pouvez vous rasseoir. Witchbrook est toujours en développement et est loin d’être terminer. Avec une équipe de 17 personnes, Chucklefish se veut être un studio où la pratique du crunch est exclue. Ce qui entraîne un temps de développement forcément assez long. En conséquence l’on ne sait ni quand ni sur quel support Witchbrook sera disponible. Autant dire que la lettre d’admission envoyé par hibou n’est pas prête d’arriver.

Cependant si vous désirez vous tenir au courant de l’avancement du projet, nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter The Witchbrook Oracle qui vient d’être mise en place en compagnie du site du jeu.