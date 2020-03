On vous dit tout sur le RPG Harry Potter que l’on attend tous !

Un RPG Harry Potter AAA en cours de création.

S’il y a bien une licence trop peu explorée dans le domaine des jeux vidéo, c’est celle d’Harry Potter. En effet, les jeux pour le moment se sont essentiellement contentés de suivre les films, produisant tantôt d’excellents softs (Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PS2, ou la majorité des épisodes sur GBA) et parfois de véritables Bombabouses (coucou le Prince de Sang-Mêlé). Et hormis le “fameux” spin-off sur la Coupe du Monde de Quidditch, en termes de jeux sur consoles, c’est pas Byzance.

C’est donc avec un intérêt tout particulier que nous avons suivi les infos récentes parues sur Resetera et Kotaku, annonçant un RPG Harry Potter digne d’un triple A, vraisemblablement développé par Avalanche Software, studio essentiellement connu pour ses adaptations moyennes de jeux Disney, jusqu’au rachat en 2017 par Warner Bros.

Les rumeurs ayant circulé font état d’un open world de qualité, où l’on pourra créer son sorcier, avec la possibilité de se balader dans les lieux les plus mythiques de la saga… dans les années 1800, et posséderait donc une histoire originale, dans laquelle votre héros aura reçu sa lettre en retard, commençant donc directement par la 5ème année (oh youpi, les BUSES). En fin d’article, nous vous laissons même la vidéo de gameplay ayant fuité.

Cerise sur la Chocogrenouille, le jeu serait pensé pour être aussi jouable en multijoueur, en atteste la récente offre d’emploi publiée par Avalanche. Selon les partenaires de SegmentNext, le studio derrière Disney Infinity recherche un programmeur multijoueur pour “mettre en place des fonctionnalités de jeu avec une perspective multijoueur”. Il convient donc de noter qu’à l’heure actuelle, aucune autre recherche n’est effectuée autour de cette fonctionnalité, de sorte que nous ne savons pas si nous allons bénéficier d’un multijoueur “passif” ou d’un multijoueur avec lequel les joueurs pourraient réellement interagir entre sorciers du monde entier.

Maintenant, la question de la révélation reste à élucider. Où et quand ce RPG Harry Potter sera-t-il annoncé ? Vraisemblablement pas à l’E3 étant donné l’éventualité probable d’une annulation du salon. En tout cas, nous restons alertes pour vous, amis Moldus.