Fire Emblem: Three Houses – 4 maisons comme dans Harry Potter ?

Le monastère de Garreg Mach s’approche un peu plus de Poudlard avec le DLC de Fire Emblem: Three Houses.

Vous le saviez peut-être mais comme nous, les Japonais de nos âges (entre 20 et 35 ans) ont également connu Harry Potter et il a rencontré le même succès que chez nous (non, sérieusement, même le parc Universal d’Osaka a un village Harry Potter). Bref, c’est sans surprise qu’on reconnait dans le développement de Fire Emblem: Three Houses des similitudes avec l’histoire du sorcier au sang de bourbe. Et le DLC prévu dans le pack d’extension va donner du crédit à cette théorie en ajoutant une maison supplémentaire à celles déjà présentes dans Garreg Mach.

Ainsi, dès le 13 février, pour ceux qui se seront offert le pack d’extension, aux côtés des Aigles de jais, des Lions de saphir et des Cerfs d’or, on trouvera les Loups cendrés. Cette nouvelle maison composée de 4 personnages sera débusquée dans les Abysses, un lieu se trouvant sous le monastère, scellé à l’écart de la surface. Seulement, comment l’ajout de cette classe inédite va-t-elle changer le déroulement de l’histoire ?

Mais c’est une très bonne question. Il faut savoir que la découverte de cette nouvelle faction se déroulera dans un mode inédit et parallèle à l’intrigue puisqu’elle prendra place avant qu’un des personnages clés révèle sa véritable identité (ouais, on va tenter d’éviter de spoiler quoi que ce soit). Ainsi, vous aurez la joie de découvrir les personnages comme il se doit. À noter également que ce mode semble se dérouler sans l’usage du calendrier du jeu et vous mettra aux commandes de missions dont les effectifs sont sélectionnés à l’avance par Nintendo et Intelligent System.

Vous auriez préféré enseigner à ces nouveaux personnages vos méthodes ? Rassurez-vous ! Si vous menez à terme ces missions inédites, vous pourrez débloquer les personnages au mode histoire et ainsi parcourir le scénario une nouvelle fois avec du sang frais (et des classes inédites). Attention cependant, le challenge devrait être au rendez-vous puisque le niveau de difficulté aura été revu à la hausse, alors libre à vous de choisir un niveau de difficulté moins élevé en commençant votre partie.

Bref, nous rappelons que ce scénario additionnel pourra être téléchargé et ajouté dans Fire Emblem: Three Houses dès le 13 février. Ce jeu est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous avez une soif insatiable de Fire Emblem ? Pourquoi ne découvririez-vous pas notre test de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ?