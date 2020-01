Fire Emblem Heroes – Une bannière aux couleurs de Tokyo Mirage Sessions

Des personnages venant de l’imminent Tokyo Mirage Sessions #FE Encore vont apparaitre dans Fire Emblem Heroes.

L’univers de Fire Emblem n’est pas étranger aux personnages et créatures étranges. C’est-à-dire qu’avant Fire Emblem: Three Houses, on parlait quand même d’une série de jeux dans laquelle une trentaine de nobles avec des cheveux de toutes les couleurs affrontaient des armées entières, des dragons, des zombies, des pégases… j’en passe et des meilleurs. Fire Emblem Heroes est donc un réel hommage à la série originale et s’offre même le luxe d’introduire de nouveaux personnages et lores. Si les 2 dernières saisons ont permis l’introduction de nombreuses classes de personnages (les duos et les Laguzs pour ne citer qu’eux), la liste n’a visiblement pas fini de s’allonger parce que dès le 20 janvier au petit matin, c’est les premiers personnages collab qui feront leur entrée dans le jeu mobile. Effectivement, dès cette date, une bannière spéciale intitulée “une étoile est née” vous permettra de mettre la main sur des personnages issus de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, le portage Switch du même soft sorti en 2015 sur Wii U.

Ainsi, vous aurez la possibilite d’ajouter par le biais des invocations (pour peu que vous ayez un peu de chance), les 4 demoiselles suivantes : Eléonora (archère incolore), Mamori (Tank vert), Tsubasa (en Pégase bleu), et la très cool Kiria (en mage rouge, bien sûr). Bien entendu, ces belles héroïnes se battront aux côtés de leurs mirages aussi bien pour vous que lorsque vous les affronterez dans les scénarios ajoutés pour l’événement.

Enfin, si vous prêtez attention au trailer (que vous trouverez ci-dessous), un cinquième personnage rejoindra les 4 demoiselles et il s’agit de votre avatar dans le jeu à venir sur Switch, Itsuki. Il y a fort à parier qu’une nouvelle édition de la tourmente nous soit proposée sous peu. Bref, si vous aimez les idols et les jeux de stratégie, vous retrouverez tout ce beau monde aussi bien dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ainsi que dès le 20 janvier sur vos mobiles iOS et Android dans Fire Emblem Heroes. Quel personnage espérez-vous obtenir le plus ?