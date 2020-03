L’E3 2020 serait finalement annulé

Après le Taipei Game Show et la Game Developpers Conference, tous deux reportés à une date ultérieure, et chez nous le Paris Sci-Fi et Manga Show qui a dû également annuler sa tenue, c’est au tour de l’E3 2020.

La rumeur a enflé toute la nuit, et est relayée par des personnalités à la fois bien informées et qui possèdent une bonne cote de confiance. C’est le cas de l’utilisateur de Twitter Wario64, souvent source de rumeurs régulièrement vérifiées, qui annonce l’annulation imminente de cet E3 2020, et conseille à chacun d’annuler vols et hôtels.

E3 is getting cancelled it seems https://t.co/bp2RnELJYu

Son Tweet fait suite à celui de Devolver Digital – pas n’importe qui, donc. L’éditeur conseillait lui aussi sans autre forme d’explication d’annuler ses réservations autour de l’E3 2020. Le message est assez transparent. Enfin, c’est le journaliste et auteur Mike Futter qui rapporte que de nombreux insiders ont l’info, et qu’une annonce officielle de cette annulation devrait être faite dans la journée.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.

E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.

Cancel your plans.

— Mike Futter (@Futterish) March 11, 2020