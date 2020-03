Le Récap’ de la Semaine – Beaucoup de Japon avec Sekiro, Yakuza, Samurai Shodown and Co.

Bonjour à tous les joueurs et bienvenue sur ce Récap de la Semaine ! Comme à l’accoutumée, cette chronique qui – comme son nom l’indique – est hebdomadaire et paraît chaque dimanche de chaque semaine, sauf fin du monde, a pour but non seulement de mettre en lumière l’actualité chaude de la semaine écoulée, mais aussi de vous présenter nos tests, dossiers, et autres chroniques que nous avons réalisés durant cette période. Bonne lecture !

Le Récap’ de la Semaine jeu vidéo du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020.

La semaine a commencé sur les chapeaux de roue avec l’arrivée sur le PlayStation Store de la démo de Final Fantasy VII Remake. L’occasion de voir ce que vaut manette en main en termes graphiques et de gameplay la ré-imagination de ce classique des années 90. N’oubliez pas qu’il est encore temps de télécharger cette démo pour obtenir un petit bonus…

Toujours au sujet des gros gros titres, on a eu droit à deux annonces très attendues : la date de sortie de Death Stranding sur PC, d’abord, qui sortira le 2 juin. Voilà qui va probablement terminer de mettre les comptes de 505 Games, son éditeur, dans le vert. L’Italien a en effet connu une année 2019 particulièrement profitable grâce au succès assez inattendu de Bloodstained, mais surtout grâce aux très bons résultats de Control. Autre jeu, autre ambiance, c’est le mystérieux Sekiro qui est sorti du bois, annonçant sa date de sortie et présentant sa grosse édition collector.

Toujours dans l’actu de cette semaine, nous sommes revenus sur les turpitudes que connaît le cloud gaming. 2020 aurait dû être l’année du cloud gaming, avec une technologie enfin prête, et l’arrivée de Google sur le secteur pour le dynamiser. Force est de constater qu’il en est tout autrement. Avec un Stadia famélique, une concurrence qui peine à proposer une alternative crédible, PlayStation 5 et Xbox Series X n’ont probablement rien à craindre de ce côté-là…

Enfin, la semaine a aussi été marquée par un anniversaire : celui de la PlayStation 2. Véritable révolution, la machine de Sony a bouleversé le monde du jeu vidéo par son gap technique (souvenons-nous que la console était aussi le premier lecteur DVD “abordable”), enterrant littéralement au passage la concurrence, la Dreamcast de SEGA, et SEGA tout court, et nous laissant en héritage une série de licences qui font encore aujourd’hui les beaux jours du jeu vidéo : GTA, Tekken, Kingdom Hearts, MGS…

Les tests de la semaine

Ce sont trois tests que nous vous avons proposés cette semaine, avec tout d’abord le retour de Samurai Shodown, licence phare du versus fighting made in SNK, sur Switch. Sorti l’été dernier sur consoles de salon, le retour de ce grand classique de l’arcade ne se fait pas sans heurts. De la déception du mode “fantôme”, censé s’adapter à votre façon de jouer pour relever le challenge, au downgrade graphique inéluctable lors du passage sur Switch, Samurai Shodown brillera autant par ses qualités intrinsèques qu’il agacera par ses défauts.

Autre test, autre titre resurgi du passé. Autres titres, même, puisqu’ils sont au nombre de trois sur la compilation Yakuza Remastered Collection. Nous proposant Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5, le principal intérêt de cette compilation est de rendre l’intégralité de la saga Yakuza désormais accessible sur PlayStation 4. S’ils n’ont pas bénéficié du traitement Kiwami, qui a permis à Yakuza 1 et 2 de tourner sous le dernier moteur des studios Ryu Ga Gotoku, le travail de remise au goût du jour fait toutefois son effet, malgré quelques modélisations quelque peu passées. Tout comme le gameplay, qui accusera le poids des années. Pas de quoi décourager le fan de la licence, néanmoins, qui aura le plaisir de trouver une version fidèle à son édition japonaise, et non pas amputée comme cela avait été le cas lors de la première sortie européenne.

Enfin, nous avons joué pour vous à Dreadout 2. Objet de curiosité ne serait-ce que par son origine, l’Indonésie, un pays à peine émergeant question jeux vidéo. Jeu d’horreur réutilisant des idées vues un peu partout ailleurs, le jeu pèche clairement techniquement, la faute à un budget un peu serré. Cependant, il donne le change grâce à certains passages réellement effrayants, et en nous donnant à voir un folklore plutôt inédit.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Gros dossier cette semaine à l’occasion de la sortie de Saint Seiya: Shining Soldiers, dernier jeu en date consacré à l’épopée des Chevaliers du Zodiaque. Ça se passe sur mobile, le format préféré de l’ami City, et du coup, c’est lui qui s’y colle pour un article tout en exhaustivité retraçant l’histoire vidéoludique de Seyar (en v.f.) et de ses compagnons, de 1987 à nos jours.

En faisant un pas de côté par rapport au jeu vidéo, cette semaine, nous avons appris pas mal de choses sur la saison 2 de The Witcher, la série de Netflix. On a ainsi appris que l’un des gros soucis de la saison 1 serait corrigé : l’organisation de sa trame narrative, difficilement lisible sur la première partie de la saison 1… On a aussi découvert un gros morceau du casting, et hélas, point de Mark Hamill à l’horizon…

Direction le Japon enfin, avec tout d’abord un long documentaire intime sur Hayao Miyazaki, qui nous offre la possibilité rare de suivre le Maître au plus près durant dix années de son travail. Enfin, c’est un livre référence sur Sekiro – Shadows Dies Twice que nous propose Third Éditions, de la conception du jeu à l’univers qu’il décrit, en passant par le nécessaire débat sur la difficulté des jeux From Software, c’est un document définitif !

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

C’est un jeu très attendu qui débarque enfin la semaine prochaine, puisque Ori and the Will of the Wisps sera enfin téléchargeable sur PC et Xbox One dès le 11 mars. Notons que le jeu sera aussi jouable day one par les détenteurs d’un abonnement au Game Pass de Microsoft, sur consoles et PC.

Autre suite à peine moins attendue, Nioh 2 viendra jouer du katana avec un épisode qui flirtera encore un peu plus avec le fantastique. Le titre est une exclu PlayStation 4 et sera dispo le 13 mars. Toujours le 13 mars, les amateurs de J-RPG à l’ancienne se tourneront peut-être vers la compilation réunissant Langrisser 1 & 2, avec la promesse de garder l’esprit des jeux de l’époque dans une enveloppe remise au goût du jour. (Presque) pas de jaloux, puisque les jeux sortent sur PC, PlayStation 4 et Switch – les possesseurs de Xbox One seront de toute façon trop occupés avec Ori… Enfin, jamais deux sans trois, c’est encore une suite qui arrive en rayon, et c’est encore le 13 mars : My Hero’s One Justice 2. Le jeu de combat en arène basé sur la licence manga My Hero Academia sort sur absolument tous les supports, PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Et c’est tout pour ce Récap de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !