10 ans avec Hayao Miyazaki – Un docu nous fait partager le quotidien du Maître

Un réalisateur a pu suivre le travail du Maître de très près.

Voilà un beau cadeau que fait la NHK, la chaîne de télévision du service public japonais, aux fans de Miyazaki, de cinéma d’animation, ou même de cinéma tout court. Un documentaire de plus de trois heures sur le réalisateur est en effet disponible gratuitement sur le site de la chaîne. Et cerise sur le gâteau – pour ne pas dire Ponyo sur la falaise ! – le film est disponible en français !

Ponyo, justement, est le point de départ de ce documentaire en quatre épisodes de cinquante minutes, réalisé par Kaku Arakawa. Le réalisateur a commencé à suivre Hayao Miyazaki alors que celui-ci débutait son travail sur ce qui allait devenir le succès international Ponyo sur la falaise. Il restera à ses côtés durant dix ans, devenant même à l’occasion un membre de l’équipe du Maître, et un personnage de son propre film.

Durant les quatre épisodes que compte le documentaire, on apprendra que Miyazaki roule en 2CV (!), on le verra traverser des épreuves importantes comme le tremblement de terre de 2011, et le dramatique incident nucléaire qui a suivi. On l’écoutera aussi réfléchir au temps qui passe, et essayer de transmettre son art à son fils, Goro Miyazaki (Les Contes de Terremer, La Colline au coqueliquots…).

Au-delà du quotidien du réalisateur légendaire, ce sont aussi dix ans d’un pan d’histoire du Japon qui nous sont donnés à voir. Kaku Arakawa est le seul documentariste que Miyazaki a autorisé à suivre son travail d’aussi près. Il reviendra auprès du maître pour le film Never Ending Man, dans lequel il a suivi Miyazaki suite à sa décision de se retirer en 2013. Une décision qui n’aura pas résisté à la passion, puisqu’on le sait, Miyazaki travaille actuellement sur son prochain film, successeur de Le vent se lève (2013), son dernier film à ce jour.

Les quatre parties du documentaire 10 ans avec Miyazaki sont disponibles à cette adresse.