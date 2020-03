Death Stranding révèle sa date de sortie PC et un beau partenariat

Une sortie datée sur l’Epic Store, Steam et en version physique PC pour Death Stranding.

Inutile de présenter l’oeuvre d’Hideo Kojima tant il a remué les foules. Le jeu a bénéficié d’une médiatisation maitrisée de bout à bout et de vives réactions (certes divisées mais au final bien élogieuses) à sa sortie. Death Stranding a bien marqué l’année 2019 sur PlayStation 4 et s’apprête à faire de même en 2020 sur PC d’ici quelques mois. Et pour l’occasion, c’est 505 Games qui s’occupe de l’édition de la moulure PC. Ce dernier nous révèle trois informations de taille : la date de sortie, les bonus de précommandes et un partenariat de toute beauté.

Mais commençons par le plus important. Death Stranding sera disponible 02 juin sur PC. Et quand on dit PC, on précise : en version physique, sur Steam et sur l’Epic Store. Pas de jaloux ! En ce qui concerne les bonus : En plus du jeu de base, comprend également : une sélection de visuels issus de l’artbook digital intitulé The Art of Deah Stranding publié chez Titan Books, la bande-son numérique comprenant les morceaux récompensés de Ludvig Forsell, ainsi que des musiques additionnels, et des objets cosmétiques comme des casquettes Bridges argentées et dorées, des lunettes Ludens Mask ou encore des blindages et squelettes renforcés dorés et argentés. L’édition physique Day One regroupera, quant à elle, l’ensemble des éléments cités ainsi qu’un étui Steelbook proposant de toutes nouvelles illustrations.

La version PC disposera d’un mode photo, un frame-rate élevé et une prise en charge des écrans ultra larges pour une expérience encore plus poussée. Petite surprise supplémentaire, Death Stranding aura droit à une collaboration inédite avec un autre grand nom du jeu vidéo : Half-Life. Des bonus cosmétiques tirés de la célèbre franchise seront disponibles (et sur les deux boutiques). Et oui, Norman pourra porter la mythique casquette crabe, de quoi rendre vos prochaines randonnées moins moroses. Dernier cadeau, l’éditeur précise que pour le lancement du nouveau site Death Stranding PC, une sélection de fonds d’écran et de sonneries mobiles seront téléchargeables gratuitement, c’est par ici que ça se passe.On se quitte avec le trailer officiel des précommandes PC :