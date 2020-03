Final Fantasy VII Remake entrouvre les portes de Midgar avant la sortie

Final Fantasy VII Remake s’offre une démo, pour le plus grand plaisir des joueurs PS4.

On ne va pas dire que l’on ne s’y attendait pas puisque la rumeur d’une démo se faisait de plus en plus insistante, mais le fait que l’on puisse enfin mettre les mains sur l’intro de Final Fantasy VII Remake pratiquement un mois avant la sortie nous a mis la banane pour le reste de la journée. Vous avez certainement dû le voir un peu partout sur le net, mais quelques journalistes chanceux avaient déjà pu jouer quelques heures au jeu, et une flopée de previews plutôt dithyrambiques sont d’ores et déjà disponibles. Pour autant, nous allons enfin pouvoir y jouer, alors pour ceux qui voudraient se garder le plaisir de la découverte et ne pas faire la démo, nous vous offrirons quelques mots sur le sujet très bientôt.

Bien entendu exclusivité oblige, la démo est disponible uniquement sur le store PS4, et ce dès à présent avec un petit bonus en prime. Pour ceux qui téléchargeront la démo du jeu avant le 11 mai 2020, vous aurez le plaisir de recevoir un thème exclusif pour votre console. Ce qui veut dire que même si vous voulez vous préserver pour la sortie du jeu, téléchargez tout de même la démo, ne serait-ce que pour avoir le thème exclusif en cadeau le mois prochain.

En attendant la sortie de Final Fantasy VII Remake le 10 avril prochain sur PS4, nous on a un réacteur mako de la Shinra à détruire, et on se retrouve rapidement pour vous fournir un avis sur notre ressenti.