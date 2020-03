Top 10 des plus grosses ventes de la PlayStation 2

À l’occasion de l’anniversaire de la console, on vous liste ses dix plus gros succès.

Le soleil de la nostalgie se lève sur les joueurs du monde entier. Car aujourd’hui est un jour très spécial pour beaucoup d’entre nous qui avons passé des heures et des heures à profiter de ce qui aura été le plus gros carton commercial. Non seulement en raison de sa puissance et du grand saut qualitatif qu’elle représente par rapport à sa prédécesseure, mais aussi en raison du vaste catalogue de jeux que l’on pouvait y trouver. Vous l’avez compris, aujourd’hui, on fête les 20 ans de la PS2. Au cours de ces deux décennies, la PlayStation 2 a enregistré de nombreux records, mais le plus remarquable est peut-être son succès commercial, puisqu’elle est toujours la console la plus vendue de tous les temps. Elle a réussi à se vendre à 155 millions d’unités, et c’est tellement énorme que c’en est scandaleux pour la concurrence ! Et une belle machine comme ça a forcément connu quelques cartons, donc c’est parti pour le Top 10 des plus grosses ventes sur PS2 !

10. Kingdom Hearts (2002)

On commence avec l’un des crossovers les plus fous de l’époque, qui a réussi à devenir l’un des emblèmes du JV made in Sony en mêlant Final Fantasy et Disney. Qui aurait parié là-dessus sincèrement ? Eh bien, c’est Square Enix, qui a réussi haut la main son pari en donnant naissance à l’une des sagas d’Action-RPG les plus réussies de l’histoire. Kingdom Hearts a marqué le début d’aventures épiques mettant en vedette Sora, Donald, Dingo et cie pour un succès écoulé à 5 millions d’exemplaires !

9. Final Fantasy XII (2006)

On retrouve déjà Square Enix, et c’est normal tant ils ont dominé le game à l’époque. L’un de leurs chefs-d’œuvre de l’époque étant le fameux Final Fantasy XII, qui a su apporter un nouveau souffle à la saga grâce à un système de combat différent du reste des jeux de la franchise. Square a donc pris le risque de virer le système classique du RPG au tour par tour, qui devenait ennuyeux pour certains joueurs, en le remplaçant par une action en temps réel, ce qui a beaucoup plu à la communauté. La preuve, il s’en est vendu 5 millions d’unités.

8. Tekken 5 (2005)

Si les jeux de combat ont dépassé leur âge d’or, Namco a su dompter le public de la PlayStation 2 en apportant un jeu de combat qui aura vendu plus que beaucoup de prestigieux noms de la console avec le cinquième épisode de Tekken. Plus 6 millions d’exemplaires vendus à ce jour pour cet opus de la saga de combat iconique. Un équilibrage au poil entre les protagonistes, et une popularité au summum ont fait de Tekken 5 une valeur sûre de la console.

7. Final Fantasy X (2001)

À peine laissé que Square Enix nous revient en pleine pomme avec cette fois-ci le dixième épisode de la saga. Ce n’est pas une surprise si l’on considère l’attente générée suite aux excellents opus de la PS1 (VII, VIII et IX) permettant à Final Fantasy X d’arriver tel un prince. Ce Final Fantasy X en particulier a su apporter une histoire comme peu souvent et des personnages qui sont restés dans le cœur de nombreux joueurs, comme Tidus, Yuna, Auron, Wakka, Lulu et bien d’autres. Le soft aura réussi à atteindre les 6,5 millions de ventes.

6. Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty (2001)

C’est le grand retour de Snake sur PlayStation 2, avec Hideo Kojima à la baguette. Enfin le retour, oui, mais pas entre nos mains, puisque ce coup-ci, nous contrôlons Raiden. Un choix malin, pour ce jeu d’infiltration à l’histoire prenante et teintée de fantastique. Un carton considérable pour cette œuvre phare de la console qui atteindra les 7 millions d’unités.

5. Gran Turismo 4 (2005)

Les jeux de conduite ont fait leur apparition depuis le début de l’histoire des jeux vidéo. Mais peu de sagas peuvent se targuer d’avoir une base de joueurs aussi fidèle et étendue que celle de Kazunori Yamauchi, et il a encore prouvé pourquoi avec ce quatrième volet. Gran Turismo® 4 s’est vendu à environ 12 millions d’exemplaires, ce qui est incroyable pour un jeu de course réaliste. Pour l’époque, on y trouvait des modèles de voitures fidèles à la réalité, ainsi que des courses sur plusieurs circuits tirés du monde réel.

4. GTA III (2001)

Préparez-vous à voir Rockstar régulièrement dans ce top. Car si actuellement, Grand Theft Auto V est le jeu le plus vendu de l’histoire, il a de qui tenir ! Après deux livraisons réussies sur la PlayStation originale, Rockstar a sorti Grand Theft Auto III, projetant la franchise dans une dimension nouvelle, et posant les bases du jeu que l’on connaît aujourd’hui. Bien qu’il ait eu une histoire plutôt bien écrite et des personnages charismatiques, c’est le monde ouvert qui l’a littéralement catapulté en tête des hits, et pour beaucoup, ce fut la plus grande révolution d’une franchise. Une révolution qui totalisera la bagatelle de 14 millions d’exemplaires dans le monde.

3. Gran Turismo 3: A-Spec (2001)

Oui, Gran Turismo® 4 s’est bien vendu, mais il n’a pas réussi à battre son grand frère. En effet, le duel fratricide a été remporté par le troisième du nom, et avec les honneurs, puisqu’il se hisse à la troisième position de ce classement avec 15 millions d’exemplaires écoulés. Gran Turismo® 3 a en effet gagné cette bataille et s’est vendu à environ 15 millions d’exemplaires. C’est toutefois un peu plus logique, puisqu’il s’agit d’un des softs utilisés comme line-up pour la première année de la console.

2. Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Nous l’avons déjà dit : Rockstar dominait déjà l’industrie à l’époque de la PlayStation 2. Cette fois-ci, elle le fait avec Grand Theft Auto: Vice City, qui a été publié seulement un an après le troisième épisode. Et oui, bien que ce soit le troisième jeu qui ait réussi à révolutionner la franchise, c’est celui-ci qui a réussi à élargir les possibilités des joueurs en leur permettant une liberté jamais vue auparavant. C’est pourquoi il s’est vendu à 17,5 millions d’exemplaires. Cependant, il aura été battu à plate couture par un autre bébé de chez Rockstar…

1. Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Deux ans seulement après Vice City ou en français, la Cité des Bons Gros Viscelards, Rockstar a récidivé dans la création de hits planétaires. Une autre ville, pour un autre monde ouvert… Et quel monde, les amis. Non seulement il était incroyablement grand, mais Grand Theft Auto: San Andreas avait tout pour lui : une foule d’activités à faire, des quêtes secondaires, une longue histoire, des personnages étonnants, des Easter Eggs à la pelle, et une liberté à ne plus savoir qu’en faire. On a tous encore en tête la bande de tarés vivant à Grove Street, avec CJ, Big Smoke et compagnie. Du très lourd qui se hisse en tête des ventes, avec 27 millions d’exemplaires vendus.

Bon anniversaire la PlayStation 2 !