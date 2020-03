Et si l’E3 profitait de l’épidémie de coronavirus pour s’éclipser discrètement ?

Des annulations en cascade à l’E3 2020.

Tandis qu’en France, ce sont toutes les manifestations indoor de plus de 5000 personnes qui sont annulées (dernière victime en date de cette décision, le Paris Sci-Fi et Manga Show, qui aurait dû se tenir en ce moment même), un peu partout dans le monde, de grands événements se voient annulés ou reportés. Dans l’industrie du jeu vidéo, on pense ainsi au Taipei Game Show, repoussé de février à fin juin (si tout va bien d’ici là…), ou plus récemment à la Game Developper Conference, elle aussi repoussée à cet été. Quant à l’E3 2020, aucune information ne vient pour le moment contredire sa tenue, toujours programmée entre les 9 et 11 juin prochains. Aucune information officielle en tous cas. Par contre, un faisceau de micro-événements vient déjà faire état de nombreuses difficultés.

On le sait, et on l’a vu lors de l’édition précédente, l’E3 n’est plus l’événement incontournable qu’il était il y a encore quelques années. Avec le retrait de Nintendo, d’abord, puis de Sony depuis l’an dernier, ce sont les deux principaux acteurs de l’industrie qui manquent à l’appel. Rien que ça devrait mettre le salon en difficulté. On a un temps cru au retour de Sony, et avec lui, d’un bel et grand E3, avec pourquoi pas une présentation en grandes pompes de la PlayStation 5. Mais Sony a confirmé son absence encore cette année.

Geoff Keighley, journaliste jeu vidéo que vous avez peut-être aperçu en guest star dans Death Stranding, et créateur des Game Awards, avait l’habitude de présenter l’E3 Coliseum, une émission (un live stream, selon les standards d’aujourd’hui) qui est à l’E3 ce que le Vélo-Club est au Tour de France. Lui aussi a décidé de ne pas reprendre le show cette année, et ne sera pas présent du tout à l’E3. Une première en 25 ans !

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 12, 2020

Série noire, on apprend aujourd’hui une nouvelle défection : celle d’Iam8bits. Spécialisé dans l’édition de jeux en versions très limitées, ainsi que dans la production de goodies “évènementiels”, Iam8bits devait participer à l’organisation du salon, probablement pour le dépoussiérer un peu. Ce ne sera pas le cas (le salon devrait donc rester poussiéreux ?). Ni Iam8bits, ni l’Entertainment Software Association, organisateurs de l’E3, ne sont très clairs sur la raison de la colère (vous l’avez ?), mais de manière générale, le salon traîne un mauvais karma depuis 2 ou 3 ans.

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck. — iam8bit (@iam8bit) March 5, 2020

Resté campé sur ses fondamentaux, incapable de se renouveler, et n’ayant pas su prendre le tournant de l’époque – dont les Nintendo Direct sont le signe le plus visible – l’E3 est à l’agonie. À tel point qu’on se demande si l’épidémie de coronavirus ne serait pas une bonne opportunité pour les organisateurs de se retirer discrètement, d’annuler le salon cette année sans perdre la face, et d’ainsi réfléchir à une façon de revenir avec plus de force l’an prochain ?

Sur son site web, l’ESA a annoncé regarder quotidiennement l’évolution de la situation concernant le coronavirus, alors que la Californie a déclaré l’état d’urgence. Allez les gars, saisissez la perche qui vous est tendue…