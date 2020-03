GhostWire: Tokyo sera présenté à l’E3 2020

On a finalement trouvé une raison d’attendre le salon…

Les dernières nouvelles que nous avions de GhostWire: Tokyo dataient de l’E3 2019 ! Après avoir disparu des radars une année durant, le titre refait parler de lui et devrait nous en montrer un peu plus durant l’E3 2020. Sauf si l’épidémie mondiale de coronavirus empêchait la tenue du salon.

Pour rappel, GhostWire: Tokyo est un jeu énigmatique mêlant fantastique contemporain et folklore japonais. Le trailer nous emmène dans une Tokyo hyperréaliste dont les habitants disparaissent subitement (The Leftovers, quelqu’un ?). S’en suit l’arrivée de créatures grimées en yokais, ou coifées de couvre-chef de ronins qui doivent tenir leur part de responsabilités dans les événements…

Aux manettes, il faut compter avec Ikumi Nakamura qui a travaillé sur Okami, Bayonetta, The Evil Within, mais qui a depuis quitté le navire, et le légendaire Shinji Mikami, que nous ne ferons l’affront à personne de présenter. C’est Bethesda qui porte le projet, et il est intéressant de voir que Pete Hines, l’un des responsables de Bethesda, évoque des similitudes avec DOOM Eternal, qui semble pourtant à des kilomètres de GhostWire: Tokyo :

« Je ne vais rien dire pour le moment, mais il y a des similitudes interessantes avec DOOM Eternal, dont je vous parlerai une fois qu’on aura révélé GhostWire. Je suis curieux de voir si vous allez vous en rendre compte… » – Pete Hines, lors d’une interview pour le podcast We Have Cool Friends de Kinda Funny.

Intriguant… Et le mystère restera probablement entier jusqu’à la révélation du jeu au prochain E3. E3 2020 qui subitement retrouve quelques couleurs en nous prouvant qu’il aura bien des choses à nous montrer ! D’ailleurs Pete Hines lui-même dans la même interview rappelle que l’E3 a déjà été déclaré mort et enterré par le passé, et s’est toujours relevé.

GhostWire: Tokyo n’a encore ni fenêtre de sortie, ni machines confirmée pour l’accueillir…