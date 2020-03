Wargroove 2 – Va-t-on avoir droit à un second épisode ?

Chucklefish aborde avec ses fans la possibilité d’un Wargroove 2. Répondrez-vous présent ?

Dire que nous avons apprécié Wargroove, le jeu de stratégie de Chucklefish, à la lecture de notre test serait pour le moins réducteur, un euphémisme même ! Non, vraiment, nous sommes même nombreux dans la rédaction à trouver qu’il s’agit d’un excellent jeu de stratégie et qu’il rend un hommage des plus qualitatifs à nos heures d’enfance passées sur la franchise Advance Wars. Alors quand un jour on apprend qu’un Wargroove 2 pourrait voir le jour, forcément, c’est un signe qui égaye notre journée !

Effectivement, la nouvelle nous vient du studio Chucklefish qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour entamer une discussion avec les fans. Alors, avant de poursuivre, nous précisons que quand nous disons “nouvelle”, il s’agit plutôt du lancement d’un débat entre eux et leurs fans dans l’optique de jauger les attentes de ceux à qui le titre a plu. Oui, parce que la chaîne officielle Twitter a bien vu apparaître un message où l’éditeur, curieux, exprimait son intention de donner suite à Wargroove premier du nom, enfin, si les fans sont intéressés bien entendu.

À l’heure actuelle (soit un peu plus de douze heures après la mise en ligne du message), le titre a récolté un peu plus d’un millier de likes et quelques 400 commentaires donc si vous souhaitez un jour voir un Wargroove 2 apparaître sur vos machines, quelle qu’elle soit, vous feriez bien de vous montrer nombreux à aller donner de l’amour à ce message.

Bref, avez-vous, comme nous, apprécié ce jeu de stratégie old-school ? Souhaiteriez-vous voir un nouvel épisode ? N’hésitez pas à clamer haut et fort vos envies, il n’y a que comme ça qu’on pourra obtenir Wargroove 2. Rappelons que le premier volet propose depuis peu de nouveaux généraux et unités exclusives gratuitement. C’est le moment ou jamais de découvrir ou redécouvrir le titre !